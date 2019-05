Von der Thusen molesto porque no se aprobó la sanción a funcionarios faltadores a las comisiones del Concejo

El concejal Raúl Von der Thusen en diálogo con FM FUEGO, habló de los temas tratados en la última sesión del Concejo Deliberante, y se mostró visiblemente molesto al no lograr la aprobación de su proyecto que tiene como función dar cumplimiento a la carta orgánica mediante la sanción a aquellos funcionarios y empresas concesionarias de servicios públicos que no se presenten ante la citación de los respectivos presidentes de las comisiones del Concejo Deliberante.

Entre sus dichos, el Edil, argumentó “Me llamó la atención que no me hayan acompañado en esto, después dicen que están a favor del pueblo y votan en negativo, todo mentira, y estoy indignado porque dejaron impune a estos funcionarios que no solo tienen la obligación de ir a rendir cuentas sino de ir a trabajar todos los días de la semana, porque para eso se les paga un sueldo.”

Por otra parte, agregó “También intenté que se apruebe el fondo de desempleo y la emergencia laboral pero a la hora de votar en favor de generar mano de obra genuina para los riograndenses apoyar a las Pymes , y a aquellos que tienen una profesión y que no tiene cómo sustentarse , nos dieron vuelta la espalda , nos dijeron que no y votaron en contra de todos aquellos a quienes dicen defender”.

En otro orden de cosas, Von der Thusen destacó la aprobación de instruir al Ejecutivo Municipal para que proceda a la semaforización de la calle El Alambrador en la intersección con la calle Juan Vicente Portolan, como así también a que proceda al emplazamiento de garitas de espera del transporte público de pasajeros (colectivos) en la calle Dr. Carlos Pacheco y en cercanías del edificio donde funciona la “Escuela del Cono Sur”.

