Usurparon un terreno en Barrio Arraigo Sur

Una familia de cinco integrantes, con tres hijos que van desde los 9 años a un año y nueve meses, usurpó un terreno en el Barrio Arraigo Sur, colocando una casilla.

El jefe de familia de apellido Rojas, solicitó ayuda.

Un terreno ubicado en el barrio Arraigo Sur, ubicado más precisamente en la calle Yaven al 100, fue usurpado por una familia con cinco integrantes, quienes colocaron allí una precaria casilla.

El jefe de familia, de apellido Rojas explicó que “No tengo trabajo desde hace 3 meses, antes de hacer esto busque recursos en varios lados y nadie me dio una solución. Estaba alquilando, pero sin trabajo no podía pagar el alquiler y si bien son muy buenas personas, me aguantaron el tiempo que pudieron».

Comentó además como estaba constituída su familia demás de su esposa, «tengo tres hijos, una nena de siete años, un varoncito de 7, una beba de un año y nueve meses, por eso decidí usurpar éste terreno. Si me puedo quedar bien y si no que me ubiquen en otro lado».

Explicó que la casilla posee calefacción con tubo de gas y que se dedicaba a la construcción, además de haber cumplido un contrato en la empresa BGH, pero que no volvió a ser llamado.

Rojas dijo finalmente que espera en los próximos días poder tener una solución.