URGENTE: CAUSA TORTURAS EN MALVINAS,SUSPENDEN INDAGATORIAS

RIO GRANDE.-La Jueza Federal de Rio Grande, Dra. Mariel Borruto suspendió esta mañana el llamado a indagatoria a los 18 militares denunciados por torturas durante la guerra de Malvinas y que debían comenzar el 27 de junio.Desde el Juzgado Federal anunciaron FM FUEGO que las causales de la medida corresponden a que entiende la Dra Borruto que requiere mas tiempo para interiorizarse en la causa debido a que aún no cuenta ese Juzgado con todos los elementos para realizar las 18 indagatorias.

Asi mismo desde el juzgado expresaron que no les hubiera gustado tomar una medida así teniendo en cuenta la expectativa que había en el país por la causa, pero se requiere mas tiempo para conocer a fondo la causa, expresaron desde el Juzgado de la Doctora Mariel Borruto.Lo que es claro que del 27 de junio al 4 de julio no habrá indagatorias a los 18 militares citados y aun no se conoce la fecha para la misma.

