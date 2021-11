Su hijo es electrodependiente y hace una semana que no recibe atención de enfermería

La obra social OSEF, contrató a la empresa Nativus para el servicio de enfermería las 24 horas para un paciente electrodependiente. Sin embargo y aduciendo que no pueden conseguir enfermeros, dejaron de prestar este servicio, tal como lo denuncia la madre del niño.

La señora Aguilar Meza, tiene un hijo electrodependiente las 24 horas, servicio que cubría la empresa Nativus. Desde hace 7 días, ya no concurren los enfermeros a su domicilio y a pesar de los reclamos que ha hecho tanto a esa empresa como a la obra social Osef, no ha encontrado solución al respecto.

La madre de este niño, le decía a FM Fuego: «Mi hijo requiere por su patología 24 horas de enfermería, desde el viernes (de la semana pasada) la empresa no nos cubre, en estos momentos está siendo asistido con oxígeno, no está teniendo la atención como corresponde».

Dijo además que, la empresa Nativus, está cargo de la internación y ha hecho ahí el reclamo, pero sin obtener respuesta, ninguna solución, y a través de la obra social OSEF tampoco ha conseguido respuesta alguna.

«Me he acercado a la obra social, he presentado notas sin obtener ninguna respuesta, lo único que me dicen es que la empresa no puede conseguir enfermeros para cubrir los turnos de atención a mi hijo. Soy una madre soltera con mi hijo electrodependiente y a mi hija de 5 años. Ahora no puedo hacer absolutamente nada, ni siquiera atender a mi hija, tengo que estar pendiente de mi hijo, hay que estar constantemente con él, no estoy capacitada para asistirlo», finalizó diciendo la señora Aguilar Meza.