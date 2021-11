Recomendaciones para no caer en estafas telefónicas

Realizar todo tipo de trámite siempre de manera presencial, es la principal recomendación que desde la policía provincial realizan para evitar ser víctima de una estafa telefónica en sus distintas modalidades.

Cyber delito, una tipología de denuncia que se ha puesto de moda en los últimos años a partir de las innumerables víctimas que ya ha tenido esta modalidad de estafas telefónicas que se han realizado.

Al respecto, FM FUEGO consultó al encargado de prensa de la policía, Oficial Principal, Alan Müller, dijo que, casualmente a mi me llegó ayer un mensaje del Banco Macro, habitualmente no me manejo con esta institución bancaria, así que lo primero es decirles a las personas que estén atentos a esto, si les llega un mensaje de un banco tener en cuenta si operan con esa institución o hizo algún tipo de trámite con otra persona, pero el banco no pide con un link por wasap o mensaje de texto para ingresar información, cuando mucho lo llamará un representante y le dirá que se acerque al banco, esa es toda la comunicación que va a tener con un banco o con una tarjeta de crédito, pero nunca entrar a link que le envíen, ni siquiera que le compartan familiares o amigos porque tampoco saben de donde vienen. Hay que tener mucho cuidado con los niños que tienen acceso a muchos link que pasan por los juegos o por los mail que ellos mismo crean para poder bajar aplicaciones, estas y muchas otras estafas al modo de pesca.».

Müller continuó diciendo que, «es un constante bombardeo y lamentablemente hay gente que cae en estas trampas de diferentes formas, llamas, mensajes, mail».

Sobre la cantidad de denuncias que reciben a diario, el encargado de prensa de la policía dijo que «son 6 o 7 personas por día, no necesariamente víctimas de estas estafas, lamentablemente el 50% suele caer en estas trampas. La mitad que se dan cuenta, algunas le siguen el juego y después hacen la denuncia que es lo que nosotros recomendamos hacer para poder tener conocimiento como lo están realizando. La recomendación es que todo trámite debe hacerse personalmente, nada on line o vía telefónica para evitar caer en estas estafas».