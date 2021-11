Raúl Von der Thusen hizo un diagnóstico de la situación de los cementerios en Río Grande

Tumbas y nichos en malas condiciones. Nuevo Cementerio. Cementerio de La Candelaria y el que está en el Barrio 15 de Octubre, fueron los puntos sobre los cuales el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande se explayó.

Desde hace varios años existe un reclamo generalizado sobre la necesidad de generar un espacio para un nuevo cementerio en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que el actual quedó chico. En los últimos días, vecinos denunciaron el mal estado de varias tumbas y nichos en el cementerio, tema sobre el cual fue consultado el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen quien dijo: «Luego del reclamo de algunos vecinos sobre algunas tumbas y nichos que estaban en malas condiciones, investigamos un poco, comprobamos que eran de antiguos pobladores y de pueblos originarios, que probablemente no tengan familiares directos que puedan mantener en buenas condiciones esos lugares, por lo tanto presenté un proyecto de ordenanza, para que el municipio -en caso que se apruebe-, genere un registro de todas estas tumbas y nichos, para ver si hay algún familiar que se haga cargo de esos lugares y si no, lo tendrá que hacer el municipio en nombre del pueblo de Río Grande, lo importante es mantener viva la memoria de los pioneros de nuestra ciudad. El proyecto prevé la declaración de patrimonio histórico de estos lugares en el cementerio de Río Grande, lo que generará una obligación desde el punto de visto económico por parte de la municipalidad del mantenimiento de estos lugares. Hubo denuncias del mal estado por ejemplo de la tumba de Angela Loij, la cual estaba en una situación de abandono, la idea a través de la aprobación de esta ordenanza es que esto no suceda más».

Sobre la probabilidad de construir un cementerio en otro sector de la ciudad, Von der Thusen expresó: «Nosotros hace tres años hemos aprobado una ordenanza que instruía al ejecutivo municipal para llevar adelante un estudio técnico y económico de factibilidad para buscar un lugar y crear un nuevo cementerio. Sabido es que el actual cementerio ha quedado muy chico, si bien el intendente está llevando adelante algunas obras como para que hayan más nichos, creo que es necesario en pensar en un nuevo cementerio, es una tarea en la cual nos hemos embarcado, mantendremos reuniones con la municipalidad para ver si esto el año que viene puede avanzar».

Finalmente, hizo referencia a los otros dos cementerios que en su momento hubieron en Río Grande: «Con respecto al cementerio de La Candelaria, en la Misión Salesiana, se han hecho gestiones en Buenos Aires para que se pueda reparar, a través de un convenio con una empresa se hicieron algunos trabajos en el lugar. Por otro lado, uno de los primeros cementerios que existieron, es el que está ubicado en el barrio de la Margen Sur, más precisamente en el barrio ´15 de Octubre´, es una situación que la va a tener que resolver la Municipalidad de Río Grande, porque quedó como en el patio de las casas, habrá que ver cual es la decisión que toma el municipio. Hay que resolver cual es la situación dominial de las personas que viven en ese lugar y por otro lado hay que resolver la situación del cementerio».