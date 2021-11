Rafael Enriquez, hermano de Marcelo, submarinista desaparecido en el ARA San Juan: «Me faltó darle un abrazo la última vez que estuve con él»

A 4 años de la desaparición del submarino A.R.A. San Juan, Rafael Eriquez, hermano de Marcelo Enriquez, uno de los 44 tripulantes desaparecido, recuerda la última vez que habló con él, pocos días antes de la tragedia.

El dolor será interminable y el recuerdo eterno. Han pasado 4 años de la desaparición del submarino A.R.A. San Juan y Rafael Enriquez, hermano de uno de los 44 tripulantes, recuerda a su hermano Marcelo Enriquez: «El último día que estuve con él fue un domingo, no lo dejaban salir de Ushuaia a más de 40 kilómetros. No tuvimos la oportunidad de hablar de trabajo, lo único que me comentó es que tenía fallas técnicas el submarino, tenía pérdidas de aceite en esos momentos, en teoría les llevaría una semana arreglarlo, pero se fueron antes, zarparon el 8 de noviembre».

Rafael continúa con su relato: «En esos momentos que estuvimos charlando, mientras recorríamos Ushuaia, lo noté normal, no era la primera vez que venía, incluso en una oportunidad vino en el A.R.A Salta, también había estado de comisión en Islas Orcadas 6 meses. Ellos estaban alojados en la Base Aeronaval, así que lo llevé hasta la puerta, lo dejé y me despedí, lo único que me faltó fue un abrazo».

También recordó como se enteró de la triste noticia: «Me entero por los medios de comunicación de la desaparición del submarino, con el paso de los días, ya sabíamos lo que había pasado. Viajé a Mar del Plata, estuve un mes acompañando a mis sobrinas y a mi mamá. Ellos tenían que regresar a Mar del Plata el 28 de noviembre».

Finalmente, Rafael recordó como era su hermano: «Un gran ser humano, un buen profesional. Los recuerdos son muchos, como cuando íbamos juntos a pescar, compartimos muchas cosas, fútbol, fiestas, era mi único hermano varón. Lo que estoy esperando como familiar es que se haga justicia y que se sepa la verdad, que es lo que pasó con el A.R.A. San Juan».