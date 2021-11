«Pedimos que nos escuchen, tienen que abrir las fronteras vía terrestre», el unánime reclamo de vecinos varados en ambos países

El pedido de ser escuchado fue el permanente reclamo de los vecinos que hoy se manifestaron en la plaza Almirante Brown, solicitando que se abran las fronteras vía terrestre.

Tanto en Río Grande, como en las principales ciudades de la Región de Magallanes en Chile, se manifestaron por la reapertura de las fronteras vía terrestre.

Uno de esos vecinos, Rodrigo, le dijo a FM Fuego: «Estoy con demasiada nostalgia, me estoy enfermando de los nervios, prácticamente llevo 2 años sin ver a mi familia, acabo de ser padre hace 3 meses, cada vez que llamo a mi madre le muestro a su nieta por el celular, algo que no se lo deseo a nadie, ver a tu madre llorar porque no puede abrazar a su nieta, por eso nos decidimos no tan sólo acá, sino también en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, que nos escuchen, no es posible que la única manera de ir a Punta Arenas sea por avión, o sea, ir a Buenos Aires, de ahí a Santiago para recién llegar a Punta Arenas, creo que se corre un riesgo más alto de contagio que te dejen ir vía terrestre, si tu burbuja es tu propio vehículo».

«Yo soy chileno y mi familia está allá, pero mi mamá quiere venir a conocer a su nieta y no puede. Mis tíos son chilenos, pero trabajan acá, fueron a ver su casa y no pueden regresar. En la región de Magallanes está complicado, porque hubo un aumentos de casos. Vamos a ver como seguimos con este reclamo, ya hemos hecho varios en el consulado chileno en Río Grande, pero según ellos no es un tema que lo puedan decidir, te atienden con turnos, hemos bajado los brazos», finalizó diciendo este vecino.