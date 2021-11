Mañana se presentará el libro «En la Tierra del Fuego» traducido al castellano por el doctor Claudio Galli

Será a las 18:30 en el Centro Cultural Los Yaganes, con la presencia de quien tradujo esta libro que se publicó por primera vez en 1924. Fue declarado de interés municipal en Río Grande.

Mañana, desde las 18:30, se presenterá en el Centro Cultural Los Yaganes, el libro «En la Tierra del Fuego», escrito por el sacerdote salesiano Maggiorino Borgatello, quien recogió sus vivencias por estas tierras entre 1888 y 1912. La obra, fue publicada en 1924, en Italia, pero nunca fue traducida al castellano, de lo cual se encargó el doctor Claudio Galli, quien desde hace 12 años reside en Rio Grande.

Precisamente Claudio Galli brindó precisiones sobre este libro: «Este libro se publicó por primera vez en el idioma original (italiano), en 1924, hay una edición previa que no es de muy buena terminación de 1921 que se llamó Bodas de Plata, que era sobre los 25 años de los misioneros en Tierra del Fuego o en la Patagonia Meridional. En 1924 sale publicado por la Sociedad Editora de Turín en Italia, que nunca se tradujo al castellano».

Gallí precisó como empieza lo que hoy es una realidad, la traducción de este libro que fue declarado de interés municipal por el Intendente de Río Grande, Martín Pérez: «LLega a mis manos una fotocopia de este libro que me lo da Margarita Maldonado, le faltaban muchas hojas. Hace 12 años que vivo en Río Grande, ella estaba enterada que sabía italiano, me invitó a traducir esta obra y acepté el desafío, que incluía conseguir las páginas que faltaban que eran más de 100. El trabajo me llevó más o menos unos 4 años en forma interrumpida, porque hace poco más de un año que me jubilé del hospital como médico, así que lo iba haciendo en mis tiempos libres y además tuve que hacer un mucha investigación lo que me llevó a muchos lugares. Recuerdo por ejemplo el museo de Punta Arenas, el diario la Prensa Austral de la misma ciudad, el cual antiguamente era El Magallanes, el archivo salesiano de Buenos Aires. Esto me hizo ir teniendo acceso a un montón de bibliografía que leí para ver si coincidían con lo que este sacerdote escribió hace más 100 años y que se publicó en 1924, porque la llegada de él, primero en Punta Arenas, es en 1888 hasta 1912″.

El doctor Galli hizo una breve síntesis como el sacerdote Maggiorino Borgatello hizo este libro: Fue juntando vivencias, anécdotas, historias, cartas de Fagnano, lo que derivó en un libro interesante. Habla de la relación con los pueblos originarios, la de ellos como salesianos misioneros con los anglicanos, la relación que establecen con los estancieros, los latifundistas, llámese Menéndez acá, las sociedades inglesas explotadoras de Tierra del Fuego, como La Anónima que todos conocemos, que los Menéndez hacen con los Braun. Es un recorrido interesante de lo que ocurría acá hace 100 años. El llega cuando ya estaba separado el gobierno argentino del chileno, pero en el caso de los estancieros tenían territorio en los dos países. Una de las cosas que remarco es que yo soy traductor literario, es decir, lo que hice fue la traducción de las memorias de este sacerdote, que las hizo como católico hace 100 años con una mirada eurocéntrica, por lo tanto tiene algunas cosas que pueden herir susceptibilidades.

La obra habría que juzgarla como tal, algo escrito hace 100 años por un sacerdote salesiano que vino a misionar, que tenía una impronta católica, ellos hablaban de evangelizar, habrá distintas miradas de estas memorias. Los pueblos originarios lo juzgarán de una manera, los salesianos de otra, los historiadores, los antropólogos, creo que desde el punto de vista de una fuente histórica primaria es interesante», finalizó diciendo el doctor Claudio Galli.