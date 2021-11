Mañana habrá títeres en la «Casa del Niño, Madre Teresa de Calcuta»

Será desde las 15:00, con la obra «El camino del agua», de la compañía Pendientes del Hilo, en el marco del programa federal Argentina Florece.

Una buena alternativa para los chicos del Barrio Intevu y zonas aledañas. Mañana, en la Casa del Niño «Madre Teresa de Calcuta» (Intevu X – casa 24), se presentará la obra de títeres «El camino del Agua», a partir de las 15:00 horas.

Sobre la presentación de esta obra, la referente de la Casa del Niño, Silvia Chedrese dijo: «Me convocaron desde el área de cultura de la provincia, porque necesitaban un espacio para poder hacer esta obra de títeres, para salir a los barrios y como nosotros tenemos un convenio con Cultura de los Yaganes, era una oportunidad para que gente del barrio y aledaños, tengan la posibilidad de poder ver una obra que es muy bonita y puedan disfrutar de este espacio y algunos conocer la Casa del Niño porque a pesar que llevamos 21 años trabajando, hay gente que no nos conoce».

«Es una obra que está en el programa ´Argentina florece´ se llama ´El camino del agua´ de la compañía pendiente del hilo, -continuó diciendo Silvia Chedrese-, no he visto la obra, pero me han comentado quienes me pidieron el lugar, que es muy bonita, se lleva adelante a través de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Teatro, creo que es una manera de fortalecer y acompañar el crecimiento cultural»

«Está destinada para los niños, pero es bueno que los padres lo acompañen, es una manera de disfrutar junto a ellos un espacio y una obra que no siempre se puede ver acá en Río Grande. La entrada es gratuita, con barbijo y todos los protocolos vigentes por la pandemia, pueden ingresar 50 personas», finalizó diciendo Silvia Chedrese.