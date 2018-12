Malvinas: Impulsan Ley para que el Congreso controle acuerdos con Gran Bretaña

El Ejecutivo provincial a través de la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, presentará en el Congreso nacional un proyecto de Ley en relación a los acuerdos bilaterales por Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña. Los legisladores Marcela Gómez, Angelina Carrasco (FPV – PJ), Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos), participaron –esta mañana- del acto en casa de Gobierno de la presentación del documento oficial.

El proyecto de Ley que consta de cuatro artículos, será presentado en el Senado de la Nación de acuerdo al consenso de la amplia mayoría de los distintos sectores, que asistieron al encuentro de hoy, por ejemplo combatientes; la justicia; Parlamentarios provinciales y nacionales; entre otros actores de la sociedad.

Este instrumento legal, busca que el Congreso tenga mayor control del “sistema republicano de gobierno en algo trascendental” como es Malvinas, “al momento de contraer compromisos que vinculen al Estado argentino”, independientemente de la fuerza política que gobierne la Argentina.

En el articulado de la futura norma dice que “todo instrumento jurídico que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación de conformidad con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional”.

La legisladora Marcela Gómez, luego de la presentación, sostuvo estar “muy satisfecha, porque me parece oportuna la fecha que se eligió. Para que, no se mezcle con tintes electorales, que sea de todos y no caiga en estas mezquindades”. En este sentido, Gómez se refirió a la sesión especial de la Legislatura en junio pasado, donde se aprobó por unanimidad la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas.

“También entendemos que el tratamiento va hacer rápido, si se trabaja en lograr todos los consensos”, dijo la Parlamentaria en relación a la futura aprobación del proyecto de Ley. “A partir de ahí poder tener de alguna forma, todos argentinos, un mayor control de los acuerdos sea cual sea la forma del mismo”, remarcó la referente de FPV – PJ.

Por último y consultada sobre si el Parlamento provincial impulsará alguna manifestación de apoyo a esta presentación. La Legisladora manifestó que “hay que buscar la mayor cantidad de voluntades a nivel nacional, porque es el Congreso quien lo va a tratar. Por supuesto desde nuestro lugar, avalar esta decisión con todo el arco político de la Provincia, ya que justamente si sale de acá tiene que tener mucha participación desde nuestro lugar”, cerró.

