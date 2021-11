Madre denuncia que su hijo salió de una clase de gimnasia con traumatismo de cráneo y de la escuela no le avisaron nada

Grave denuncia de una madre sobre lo acontecido con su hijo, quien concurrió a una clase de educación física y salió de la misma con un traumatismo de cráneo y que los directivos de la Escuela N° 42, nunca le avisaron nada.

Una madre de un chico que concurre a la Escuela N° 42, denunció que su hijo salió de una clase de gimnasia con traumatismo de cráneo y que nunca fue notificada por parte de la escuela de esta situación. Al respecto dijo que, «mi nene estuvo una hora en gimnasia, se golpea, nadie sabe explicarme como se golpea, sale con el ojo completamente morado, nadie me dijo nada, nadie hizo nada, no se llamó al hospital. Cuando sale lo estaba esperando y ahí veo como tenía el ojo».

La madre continuó con su relato diciendo que, «las porteras me dijeron que se golpean en la hora de gimnasia, pero nadie me sabe explicar nada, tuve una reunión con el profesor de gimnasia, me dice que mi hijo se golpeó, pero que él no lo vio, más allá que mi hijo le informó que se había golpeado, aunque él no sabe como porque no lo vio. Mi nene estuvo internado, con traumatismo de cráneo, complicada la situación, aunque gracias a Dios no tuvo una fisura, pero es preocupante que no se avise. Mi hijo es paciente diabético, tiene este ´éxtra´ por decirlo de alguna manera por lo que hay que tener mucho cuidado con él».

Además agregó su preocupación porque «los docentes saben que mi hijo es diabético y no saben como actuar en caso de una hiperlucemia, ellos no lo pueden medicar, pero tienen que saber que hacer ante una hiper o ante una baja hipoglucemia».

Julieta, tal es el nombre del niño que se golpeó, expresó que «para mi es gravísimo, lo primero que tendrían que hacer es avisarle a los padres y desde la escuela no hicieron nada, ni siquiera me avisaron a través del cuaderno de comunicaciones. Argumentan que no tienen teléfono, por eso no me llamaron, pero no me parece una excusa viable, hoy todo el mundo tiene un celular».

Relató como sucedieron los hechos desde que su hijo llegó a su casa «empezó a llorar del dolor de cabeza, empezó con vómitos, al ser diabético uno se pone mal porque no sabía que le pasaba, por eso lo llevé al hospital donde lo atendieron enseguida, le hicieron una tomografía, por suerte no fue tan grave».

Sobre si había tenido contacto con los directivos de la escuela dijo que si, afirmando que «hablé con los directivos de la escuela, tuve una reunión con la maestra de grado y el docente de educación física y con la vicedirectora. Se labró un acta de todo lo sucedido, me volvieron a decir que la escuela no tiene teléfono, que los celulares que ellos tienen son de la empresa Claro y no tienen señal dentro de la escuela. Solamente la vicedirectora me dijo que ella tiene de otra empresa, pero que se retira a las 15:00 horas de la escuela».

«Voy a hacer una denuncia policial porque es la salud de mi hijo, hoy fue él, mañana puede ser otra criatura», finalizó diciendo esta madre cuyo hijo fue a una clase de gimnasia y salió con un traumatismo de cráneo.