Mabel Acuña: «Estamos muy contentas que los fiscales puedan exigir prisión preventiva para los abusadores»

Así se refirió una de las referentes de la agrupación «Madres en lucha, yo si te creo», sobre el precedente que dejó la prisión efectiva al árbitro Darío López apenas fue condenado»

Se realizó esta tarde, la concentración que llevó adelante la Agrupación «Madres en Lucha, yo si te creo» en la plaza Almirante Brown, donde juntaron firmas para acompañar un proyecto que ha ingresado en el Congreso Nacional sobre la imprescribilidad de este tipo de causas.

La referente de la agrupación, Mabel Acuña dijo: «Hoy es el día internacional de la lucha contra el abuso sexual infantil, estamos pidiendo con una firma a todas las personas que nos acompañen en este proyecto de ley que está en el Congreso. Es para que no prescriban las causas, necesitamos juntar firmas y enviárselas a la diputada para que tome mayor fuerza».

Sobre otro proyectos que quieren presentar para que los procesados efectivos esperen el juicio detenidos expresó: «El proyecto que los procesados efectivos queden detenidos todavía no ha ingresado, seguramente se hará el año que viene para que no cote el estado parlamentario, lo estamos preparando, que es la prisión preventiva para después del procesamiento efectivo. Nos han pasado unas pautas para los fiscales, para que estos puedan exigir en los juicios la prisión preventiva como pasó en los últimos de los casos, que nos puso muy contenta. Tenemos un caso gravísimo, ya pasó por la tercera etapa de Casación, ya tendría que estar preso, desde fiscalía ya se pidió la orden, pero el Tribunal Oral todavía no dio la orden para que quede preso este tipo».

«Estamos contentas porque son muchas denuncias que se habrían que haber hecho hace mucho tiempo, a raíz de todo esto las víctimas decidieron hablar utilizando nuestro lema ´el silencio nunca más´, porque la mochila que cargan es muy pesada», finalizó diciendo Mabel Acuña.