Los movimientos sísmicos que registra la Estación Astronómica Río Grande son de baja y moderada intensidad

Lo afirmó Celeste Bollini, sismóloga de la Estación Astronómica Río Grande, quien además expresó que los acontecimientos de los últimos días, no es para alarmarse, ya que los epicentros son a 300 km al noreste de Tolhuin.

Probablemente por el fuerte movimiento sísmico que se registro en la localidad santacruceña de El Calafate en los primeros días del mes de octubre, preocupó en nuestra provincia cuando trascendió en los últimos días, que se habían registrado movimientos sísmicos alrededor de Tolhuin.

Sin embargo, la sismóloga Celeste Bollini, de la Estación Astronómica Río Grande, expresó que no era para alarmarse: «Para nosotros no es una gran novedad, a diario registramos y localizamos eventos, tenemos una actividad sísmica importante en todo lo que es la falla Magallanes-Fagnano y su continuación hacia el océano, porque es un límite de placas tectónicas. Este evento en particular, fue un de una intensidad entre baja y moderada que localizamos con un epicentro a unos 300 kilómetros al noreste de Tolhuin, no es algo para alarmarse, en sismología no podemos decir esto va a ocurrir y esto no, siempre hablamos en términos de probabilidades, tenemos antecedentes de eventos grandes en la isla y por eso es importante estudiar la sismicidad que es lo que hacemos acá en la Estación Astronómica de Río Grande, siempre hay que estar preparados y tener planes de contingencia en pos de conocer mejor nuestra región sísmicamente», dijo Celeste Bollini.