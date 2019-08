LOS JUEGOS EVITA DISPUTARON LA INSTANCIA LOCAL

RIO GRANDE.-Organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia este fin de semana en Río Grande se jugaron instancias locales de los Juegos Evita donde aparecieron los primeros campeones clasificados a las finales provinciales que clasificarán a la gran final de Mar del Plata en la instancia nacional.

Con una gran presencia de deportistas este fin de semana hubo instancias locales en basquet femenino 3×3 donde en Sub 14 fue Metalúrgico 1, mientras que Metelúrgico 2 fue subcampeon.En el sub 16 fenenino se clasificó campeon provincial Escuela Municipal A y Metelúrgico fue sub campeon, sólo en esta categoría hubo final provincial .

En la rama masculina del basquet 3X3 Metalúrgico fue el campeón Metalúrgico 1 y Yoppen Azul clasificó segundo, por suu parte en la instancia local tambien del basquet Sub 16 Yoppen Azul fue el campeón y Metalúrgico 4 subcampeon.

