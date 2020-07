Gustavo Benavent: “El sistema está funcionando y atendiendo dentro de los parámetros esperables”

A fin de conocer el trabajo en conjunto que se está llevando adelante entre la provincia y el sector privado, en cuanto al funcionamiento del sistema sanitario enmarcado por el Covid-19, FM Fuego dialogó con el Dr. Gustavo Benavent quien presta tareas en la clínica privada CEMEP, y en virtud de lo anterior indicó “Cuando esta situación se desencadenó, a principio de año, nosotros fuimos convocados por parte del Ministerio de Salud para tratar de articular la respuesta y para ver cómo íbamos a ir creciendo y solucionando los problemas que ya sabíamos que iban a ir apareciendo sobre la base de eso. Se han hecho un montón de protocolos de actuación internos, propios de la clínica, y también protocolos de actuación que articulan el manejo de los pacientes entre el hospital y la clínica CEMEP, porque en este momento la atención de los pacientes sospechosos con coronavirus recae más que nada sobre el hospital y la clínica se está manejando como, lo que en alguno lugares de denomina área limpia, es decir pacientes que se les da atención y se resuelven los problemas que no tienen relación puntualmente con el covid -19. Obviamente que por guardia se reciben a los pacientes con afecciones respiratorias pero ante la sospecha de que sea un paciente de covid -19 se toman todas las medidas necesarias para contener la situación y eventualmente se plantea la derivación al hospital. Y el hospital trata de mantener y preservar a los pacientes que no tienen complicaciones respiratorias para que las podamos resolver, en la medida de lo posible, en el ámbito privado. Realmente es una articulación entre los dos para tratar de optimizar el manejo de los pacientes. Recordemos que siguen habiendo otras patologías; sigue habiendo hipertensos, patologías coronarias y un montón de enfermedades que por estar el covid – 19 no desaparecieron”.

Respecto a las medidas que se están adoptando desde el CEMEP para aquellos pacientes que necesiten atenderse con sus médicos, ya sea para sus propios tratamientos o que necesiten llevar a sus hijos para ser atendidos por sus médicos pediatras, Benavent explicó “Hay una implementación de muchos protocolos que van desde las video – consultas, que permiten realizar una consulta en forma telefónica o remota y no tener que acercarse a la clínica, esa es una de las herramientas más básicas. Lo mismo pasa con las recetas, actualmente gran parte de las obras sociales articularon que las recetas no necesitan entregarse en forma física y eso evita que el paciente se acerque, pero independiente de eso, hay que aclarar primero que es muy importante que ante alguna afección, si consideran que tienen que asistir a la guardia o a la clínica, lo hagan. Es decir, no dejarse estar porque a veces puede ser más grande el miedo a no asistir que el riesgo que se corre por no ingresar a cualquier institución. Independientemente de esto, está lo que se denomina para nosotros todo un sistema de doble circulación donde se revisa y se hace un primer interrogatorio al paciente para que ingrese a la clínica, hay una doble circulación para separar a los pacientes que consultan a la guardia, de los pacientes que consultan en forma programada, esto es para que no haya un entrecruzamiento de pacientes. Es decir, la cantidad de medidas y protocolos que se establecieron para tratar de evitar complicaciones es muy alta” y agregó “Estamos viendo que las respuestas que estamos teniendo son las adecuadas porque no ha habido casos de contaminación cruzada dentro de la institución, y eso es parte del esfuerzo nuestro y de la gente, que cuando consulta lo hace en la forma correcta”.

Consultado sobre si existe algún tipo de saturación en el sector privado en materia de atención, el Dr. Gustavo Benavent precisó “El sector privado, y puedo hablar del lugar donde yo trabajo, tiene una carga laboral importante pero no está saturado, pudiendo dar respuesta con las complicaciones que pueden surgir habituales y por ahí con alguna complicación adicional porque la logística está un poco interrumpida con el resto del continente, lamentablemente hay insumos que nosotros recibimos del norte y eso es un limitante que no lo podemos manejar nosotros y ahí tenemos unos cuellos de botella porque no tenemos la fluidez que teníamos antes para recibir determinados insumos, pero más allá de eso, el sistema está funcionando y atendiendo dentro de los parámetros esperables, no hay complicaciones” Finalizó.

Gracias por compartir!