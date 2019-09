ESTE JUEVES PARO NACIONAL DOCENTE, SUTEF ADHIERE

RIO GRANDE.-Mañana habrá paro docente en todo el país convocado por Ctera a nivel nacional en repudio a la prepresión docente en Chubut donde el gremio docente de Tierra del Fuego confirmó a FM FUEGO que si adhiere a la medida de fuerza con movilización en Río Grande y Ushuaia.

SUTEF adhiere al paro decretado por CTERA que veníamos solicitando desde la semana pasada. La medida de fuerza sera mañana 5 de septiembre.

Concentramos en Ushuaia en la Escuela N° 1 a las 10:30 hs y en Río Grande a las 10:30 hs frente de Radio Nacional, Fagnano y Rosales.

Compartimos documento de los sindicatos docentes SUTEF Tierra del Fuego – ADOSAC Santa Cruz – GDA Formosa – SECH Chaco – MPL Misiones- AMSAFE Rosario – AMSAFE Delegación Caseros dirigido a CTERA solicitando el paro nacional:

*A la conducción de la Junta Ejecutiva de CTERA.* *A nuestros compañeros y compañeras de las conducciones de los Sindicatos Docentes de todo el País.* *A la docencia Argentina.* Todos y todas seguimos con atención, con empatía y por qué no decirlo, con angustia, la histórica y ejemplar lucha de los y las docentes y estatales de la Provincia del Chubut. Sin entrar en un análisis, críticas o culpablilidades, nos parece más útil buscar consensos y acuerdos básicos que ayuden a nuestros compañeros y compañeras no sólo a que su conflicto se visibilice sino que triunfe. Muchos de nosotros y nosotras nos vemos reflejadxs en esa lucha, muchxs por estar en situaciones difíciles o por haber padecido todo lo que significa un conflicto de esa envergadura. *Hoy creemos que los tiempos están vencidos, pero que es indispensable un gran Paro Nacional Docente y, por qué no, un gran Paro Nacional que obligue al Gobierno Provincial y Nacional a resolver favorablemente este reclamo.* Creemos que son las organizaciones nacionales como CTERA y demás organizaciones las encargadas de llamar a este paro que reclamamos.

