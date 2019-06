EN TOLHUIN SE VOTA SIN LUZ Y HAY DUDAS POR COMO CONTAR LOS VOTOS

TOLHUIN.-La foto de FM FUEGO es elocuente, si bien es cierto esto puede ocurrir que la ciudad se quede sin luz, estamos a pocos minutos del cierre del escrutinio y nadie sabe como terminara esta historia, si bien es cierto hay optimismo a que regrese la luz el informe de los 5 enviados especiales de FM FUEGO a Tolhuin indican que no hay señal de internet, no hay señal de 3G y 4G con lo que la carga al sistema de computos puede ser problemático si no regresa la luz.A 10 minutos del cierre del escrutinio se mantiene la esperanza .

Gracias por compartir!