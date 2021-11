En la próxima sesión ordinaria, se aprobaría la ordenanza de Registro de Urbanizaciones en Río Grande

El 30 de noviembre se realizará la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande y su presidente, Raúl von der Thusen, hizo referencia al proyecto de ordenanza de Registro de Urbanizaciones que sería aprobado,

Entre los proyectos de ordenanza que se considerarán en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, el de Registro de Urbanizaciones es el que se destaca. Al respecto, el presidente de la institución, Raúl von der Thusen dijo que, «estamos trabajando para lo que será la sesión ordinaria del 30 de noviembre, que es la última del año por ahora, para mi es muy importante tratar el proyecto de la puesta en marcha de un registro para las urbanizaciones nuevas que se lleven adelante en la ciudad. Esto va a permitir que ningún otro vecino pueda ser estafado como ha sucedido por ejemplo en Chacra 8, Moliterno, Chacra 9 con una inmobiliaria y otros sectores de la ciudad que hoy están con una situación parecida, tanto del punto de vista de la falta de colocación de servicios y por otro lado algunos predios que no pueden tener su regularización de dominio».

«Esto genera que por estos días, que muchos vecinos quieren acceder al financiamiento de crédito Procrear, que es un programa nacional para la primera vivienda, refacción o ampliación y no lo pueden hacer porque no tienen su escritura, es decir al no estar resuelta su situación de dominio», continuó diciendo von der Thusen.

El presidente del Concejo hizo referencia al fin que se persigue con la aprobación de la ordenanza dijo: «Queremos crear un registro municipal de urbanizaciones donde todo aquel vecino, que quiera adquirir un terreno para poder hacer su vivienda, podrá acceder a ese registro y conocer cual es la situación legal y técnica de esa urbanización. Este proyecto tiene algunas modificaciones que fueron planteando las diversas comisiones que lo han tratado, tienen que ver con un decreto provincial N° 952 que había suscripto el gobernador Melella, a mi entender avasallaba un poco las autonomías municipales, porque tiende a regular situaciones que le corresponde a la ciudad. Habiendo zanjado esa situación con ese decreto y algunas cuestiones técnicas que se fueron aportando por los distintos bloques del Concejo Deliberante, creo que estamos en condiciones de lograr un dictamen, lo vamos a empezar a escribir para solicitarlo que sea una realidad a partir del 30 de noviembre. Luego de ser aprobado por el Concejo Deliberante, promulgado y publicado en el boletín oficial, el municipio va a tener que comenzar a trabajar en este registro y publicarlo en la página web».

Además puntualizó que, «aquellas urbanizaciones que hasta el día de la fecha estén trabajando en una urbanización, van a tener un plazo de 6 meses para regularizar la situación y ponerse todos en la misma línea jurídica, es decir no es sólo de acá en adelante, sino que empresas que han urbanizado predios en la ciudad de Río Grande también van a tener que regularizar».

Por otro lado, hizo referencia a un mural que se realizará en la parte posterior en el edificio del Concejo Deliberante: «Hace unos días, me reuní con algunos de los representantes de la organización Madres en Lucha y me solicitaron la posibilidad de poder elaborar un mural en el Concejo Deliberante en el sector posterior. Nos comprometimos a hacerlo, en una actividad el día 19 de noviembre. Intentaremos que se puedan llevar adelante algunas obras en un muro de nuestra institución, que sirva de concientización en la ciudad, en el país, contra el abuso sexual infantil, todo el Concejo Deliberante está apoyando esta iniciativa», finalizó diciendo Raúl von der Thusen.