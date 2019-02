El Intendente sintetizó desde el principio de su mensaje todo lo que se hizo, sin endeudar a la ciudad”

“Me parece que el Intendente sintetizó desde el principio de su mensaje remarcando las cosas que se han hecho; me parece que eso tiene que ver con el conjunto de todas las instituciones que están dispuestas a que esto que se fue logrando, se vaya haciendo sobre la marcha y que no quede en promesas”, entendió la concejal Verónica González sobre el discurso del Jefe comunal Gustavo Melella.

En este sentido indicó estar “orgullosa de haber escuchado el último discurso de apertura de sesiones ordinarias del intendente Melella, con un repaso de todas las obras públicas que se realizaron a lo largo de los ocho años de gestión en la ciudad, en su mayoría con fondos propios, y sobredimensionar el hecho de no haber perdido derechos, donde en estos tiempos tan cautivos de la cosa económica, y de la vulnerabilidad de las personas no haber perdido derechos fue la premisa de este Municipio que supo cumplir, no habernos endeudado, y no haber endeudado a toda una ciudad, lo cual esto también en estos tiempos nos tiene que enorgullecer”.

Asimismo resaltó que “siempre hemos podido contar con presupuestos en beneficio de la población, con la responsabilidad que eso también conllevó a cada uno de los vecinos, por lo cual me siento muy orgullosa de haber integrado este periodo que fue el último de Gustavo Melella como intendente, y el primero mío como concejal, no hace más que enorgullecerme como ciudadana común”.

Remarcó que este “Cuerpo de Concejales ha trabajado muchísimo en beneficio de los vecinos para lograr todo lo que ha detallado el intendente para que se lleve adelante”.

La edil recordó que “nosotros iniciamos una gestión con una cachetazo a la idea de autonomía municipal, sin embargo lo sostuvimos como Cuerpo Deliberativo, lo sostuvo el equipo Ejecutivo, y todas las secretarias del Municipio, y avanzamos en esta lógica de defender los recursos que nos son propios, defendiendo la Carta Orgánica, sin lugar a dudas lo hemos conseguido, por ende hoy todo este tipo de situaciones tuvo que ver con la resistencia que nosotros pusimos, teniendo muy en claro que la Carta Orgánica se respeta, y nosotros por ende lo hemos hecho”.

