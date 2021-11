Daniel Facio: «No hay comunicación oficial en cuanto a fechas de reapertura de fronteras con Chile»

Dijo además que la situación sanitaria es diferente en ambos países, por lo que se puede aplazar en el tiempo por esta circunstancia.

El Secretario de Protección Civil de Tierra del Fuego, Daniel Facio, descartó en el futuro inmediato, la reapertura de fronteras en el Paso San Sebastián, ya que si bien es una decisión presidencial y la provincia a presentado el protocolo correspondiente para recibir la autorización, la situación sanitaria hoy es diferente en ambos países.

«Comunicación oficial no hay nada en cuanto a fechas de la reapertura de fronteras, obviamente los países persiguen la intencionalidad que esto se produzca lo antes posible, teniendo en cuenta que por cercanía tenemos familias entrelazadas. Nuestra propuestas no han tenido respuestas porque hay una situación sanitaria diferente en ambos países, en nuestro caso estamos pasando por un tiempo esperanzador y bueno, no hemos registrado nuevos casos, pero no es lo mismo en Chile, los medios de comunicaciones manifiestan que hay un crecimiento de casos, así que todo lo que se pretendía alcanzar respecto de los acuerdos se ve aplazado teniendo esta circunstancia», dijo Daniel Facio.

«Si uno sigue observando lo que está sucediendo a nivel mundial, -continuó diciendo Facio-, Europa está volviendo a tener un rebrote, tal es así que Gran Bretaña está tomando decisiones fuertes respecto de la retracción de algunas flexibilizaciones que había otorgado. En el caso de nuestra provincia, tenemos habilitados como corredores seguros a nivel internacional el aeropuerto y el puerto de Ushuaia, pudimos ofrecer a quienes residen en Punta Arenas que por ahí puedan llegar a tener algún vuelo programado y así llegar a Ushuaia».

«Estamos a la espera de una respuesta, ya hemos elevado el protocolo a nivel nacional para que nos aprueben como corredor seguro el paso San Sebastián. Este tipo de decisiones son a nivel presidencial, no tenemos la posibilidad de decidir nosotros, la realidad es que hay una situación diferente sanitariamente hablando en ambos países, por lo tanto también las decisiones difieren en el tiempo», finalizó diciendo el Secretario de Protección Civil de Tierra del Fuego.