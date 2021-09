Cómo recuperar el número de Whatsapp de un contacto eliminado

No todo está perdido: se puede recuperar el número de Whatsapp de un contacto eliminado

Nada es para siempre. Todo se puede recuperar, y más en Whatsapp: si borraste el número de un contacto, podés volver a tenerlo siguiendo unos simples pasos. La propia aplicación indica qué se tiene que hacer en esta clase de casos, aunque existen otras vías (solo sirven para determinados sistemas operativos).

Desde Whatsapp indican que nuestro contactos “se reconocen activamente en la libreta de direcciones del teléfono”. Por ese motivo, la aplicación detectará automáticamente los contactos de WhatsApp y los agregará a la lista de contactos. En otras palabras, eliminarlos de la app no implica que los eliminemos de la memoria del celular.

Pero eso sí: en caso de que queramos restaurar los contactos perdidos, solo podremos hacerlo si previamente hicimos una copia usando las funciones de nuestro teléfono. Desafortunadamente, si no hicimos estos para restaurar los contactos, WhatsApp no podrá hacerlo por nosotros ya que no cuenta con la información necesaria