CAUSA TORTURAS EN MALVINAS: REUNIÓN SIN RESPUESTAS

RIO GRANDE.-Esta mañana la Jueza Federal de Río Grande, Dra Mariel Borruto recibió al abogado Jerónimo Guerrero Iraola (en la foto lo vemos al abogado a la derecha de la imagen y a su lado Ernesto Alonso del CECIM LA PLATA),representante de los ex combatientes de Malvinas denunciantes de las torturas sufridas por militares durante la guerra de 1982, también se hicieron presentes dirigentes de la CECIM de La Plata, dirigentes de DD.HH de Buenos Aires acompañados por una gran cantidad de ,manifestantes de la UOM y ATE quienes se hicieron presentes junto a dirigentes del Observatorio Malvinas entre ellos Daniel Guzman y Moisés Solorza.

Luego de la extensa reunión el abogado Guerrero Iraola sostuvo » primero le expresamos a la jueza nuestra preocupación por las manifestaciones recientes del Jefe del Ejército sobre las imputaciones que se están realizando en este juzgado porque esas expresiones constituyen una situación de amedrentamiento no solo para las víctimas sino para también para las querellas y que hace al objeto de la investigación las Fuerzas Armadas están tomando una decisión de ordenar para garantizar impunidad y se lo expresamos a la Dra.Borruto para que en el marco de sus funciones pueda tomar nota de ello»comentó el Dr.Guerrero Iraola.

En otro momento de las declaraciones a la prensa el abogado sostuvo » la jueza tomo nota de todo lo expresado calculamos que en los próximos días tomará una decisión sobre el recurso que presentamos, vamos a esperar porque aun no nos adelantó un criterio, pero la jueza hablará por sus fallos y nosotros vamos a esperar»,cerró el doctor Jerónimo Guerrero Iraola.

