Carolina Yutrovic: «Hicimos un trabajo casa por casa, pudimos tomar contacto más profundo con la gente»

Así explicaba la Diputada Nacional por el Frente de Todos, el motivo principal por el cual pudieron revertir el resultado de las Paso en Tierra del Fuego.

El Frente de Todos pudo revertir ayer en las elecciones, el resultado que se había dado en las Paso. Se impuso por 10 puntos de diferencia sobre Juntos x el Cambio, siendo Carolina Yutrovic, la candidata más votada, quien hizo referencia a estos resultados: «Una gran satisfacción haber logrado la renovación de la banca y con este resultado, haber concentrado la confianza de la mayoría de los fueguinos, es un doble triunfo que sirve para el Frente de Todos, ahora a seguir trabajando».

Yutrovic explicó desde su punto de vista el porqué de este resultado: «Hicimos un trabajo casa por casa, pudimos tomar ese contacto más profundo en esta segunda etapa de las elecciones, en las Paso fue más limitado porque recién salíamos de la pandemia. Obviamente que no lo hicimos solamente los candidatos, sino que también lo hicieron todos los militantes de nuestro espacio que está conformado por varias fuerzas políticas, esto no permitió llegar con el mensaje de una manera más humana, en eso de poder hablar con cada vecino, no llegamos a todos. También se fueron dando cosas que cambiaron el ánimo, porque los índices van mostrando una mejora, lo que nos permitió explicar las medidas y las leyes que tratamos en el congreso van dando sus frutos».

La Diputada Nacional por Tierra del Frente de Todo por Tierra del Fuego, hizo hincapié la importancia de la extensión del subrégimen para obtener los más de 36 mil voto: «Por supuesto que la ampliación del subrégimen, sobre todo en Río Grande, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores industriales, significó un alivio y un cumplimiento de promesa de campaña. Para mi fue muy importante esta ampliación en el resultado que se logró en las elecciones, pero no tan sólo en Río Grande, porque también fue muy importante lo que se logró en Ushuaia, crecimos en todas la mesas, por ese trabajo que hicimos en toda la provincia. Es una alegría y un gran compromiso que tenemos, porque tanta confianza es doble la responsabilidad».

«Cada uno de los espacios que conforma el Frente, nos dimos la tarea de recuperar ese voto que estaba enojado,-continuó diciendo Carolina Yutrovic-, de hablar con cada vecino. Bajó mucho el voto nulo, el voto en blanco, en mi caso, como cabeza de lista estuve en todos lados, Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, seguramente nos faltó tiempo para llegar a más gente. Son 18 fuerzas políticas, planteamos una estrategia para recuperar ese voto y así lo hicimos. Cada ejecutivo tiene su legitimidad en el gobierno y su responsabilidad, seguiremos adelante. En lo que a mi me toca como Diputada Nacional, seguiremos trabajando en el bloque que estoy en el Congreso, poniéndome a disposición del ejecutivo provincial y los municipales para ayudar y colaborar más allá de la tarea legislativa».

Finalmente, Yutrovic hizo un análisis del porque el Frente de Todos no tuvo una buena elección en el resto del país: «El principal factor ha ido el económico, sin dudas, asumimos un compromiso electoral en el 2019 y todavía no lo hemos podido cumplir fehacientemente, hay que tener en cuenta que tuvimos una pandemia en el medio. Hay que trabajar muchísimo para cumplir con ese compromiso asumido, lo que pudimos hacer con el subrégimen en Tierra del Fuego es una muestra de lo que seguramente va a replicar a nivel nacional, trabajar para cumplir lo prometido en el 2019, reactivación y más fuentes laborales», finalizó diciendo Carolina Yutrovic.