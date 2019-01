Arcando responsabilizó a Macri por los aumentos tarifarios

El Vicegobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando, fue entrevistado por una FM local sobre el aumento en la tarifa eléctrica.

“La última suba de tarifas en la Provincia de Tierra del Fuego fue en el año 2016 con un dólar alrededor de 17 pesos en ese momento. Le generación de energía eléctrica, tanto en la DPE de Ushuaia como con la Cooperativa Eléctrica en Río Grande, se hacen con las turbinas que se alimentan a gas, que se lo compramos al Gobierno nacional y el Gobierno nacional dolarizó la tarifa del gas a un dólar que osciló entre los 38 pesos hasta los 42, y más allá de algunos digan que el gas lo producimos nosotros, el que tiene la potestad de distribución es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) que depende del Gobierno nacional y que ha aumentado en forma considerable el valor del gas para nuestras turbinas”, explicó el Vicegobernador.

Observó que “estábamos en una situación más que crítica y teníamos dos opciones: o dejábamos de comprar gas, lo que no podemos hacer, o empezar con un cronograma de cortes de luz y la otra era adecuar las tarifas y es el camino más viable que hicimos, pero tratando de afectar lo menos posible el bolsillo de los vecinos y no es verdad que se haya aumentado el 60 por ciento como se largó en las redes sociales, sino en forma escalonada y en todo el proceso al final, no va a superar el 35 por ciento”, aclaró Arcando.

Agregó que “la Cooperativa Eléctrica está hablando con la gente de la Margen Sur porque hay algunas cuestiones como la luz de obra, y se les informó de los trámites que deben hacer”.

Arcando, quien se encuentra al frente del Ejecutivo provincial, cargó las tintas contra el Gobierno nacional “porque sus políticas nos están afectando”.

Recordó que la provincia estaba embarcada en un parque eólico “para tratar de disminuir la compra de gas para la alimentación de nuestras usinas, eso estaba dentro del Fideicomiso Austral que este año no lo incluyó en su presupuesto y el Gobierno de Mauricio Macri se quedó con 210 millones de dólares que le pertenecen a todos los fueguinos y con el que podíamos tener el parque eólico con lo cual no tendríamos la tarifa eléctrica que tendremos ahora”.

El mandatario aseguró que “barajamos todas las posibilidades, estudiamos todos los aspectos para que el aumento tenga el menor impacto posible y todas estas políticas del Gobierno nacional nos afecta mucho; en certificados de obras el gobierno de Macri nos debe 441 millones de pesos que tuvimos que afrontar nosotros para que las obras no se detengan y solo hablo de una sola área como es el IPV y a la DPOSS, le debe más de 150 millones de pesos”, reveló.

Observó que “cuando el Concejo Deliberante de Río Grande le aprobó la tarifaria al Intendente (Gustavo Melella) le incluyó aumentos en los tributos que deben pagar todos los vecinos, por lo que asimismo la comunidad debe comprender que los insumos que necesita la provincia también han aumentado, afectando a la prestación de servicios que los estamos afrontando con recursos propios”.

“Parece que algunos miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga en su ojo y mandan a hacer operaciones políticas en algunos casos. Lamentablemente no ven que las consecuencias que les afecta a ellos también nos afectan a nosotros y que tienen un único responsable: Mauricio Macri y sus políticas”.

