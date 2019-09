ANGEL QUIROGA UNICO PUNTERO DEL «MEMORIAL JORGE HERRERA»

RIO GRANDE.-Este Sábado 07, continuo el Torneo de Ajedrez Abierto «Homenaje JORGE HERRERA»

DONDE Se jugaron las 3ra y 4ta ronda con un tiempo de 30´ + 90″, donde además fueron reconocidos el Secretario y Subsecretario de Cultura de la Provincia por el apoyo brindado al Magistral Aniversario y sus gestiones para que el evento pudiera desarrollarse en el Sum de Yaganes.Lo mas destacado es que el torneo tiene un sólo líder, Angel Quiroga solitario puntero con 4 puntos.

En la 3ra fecha hubieron partidas muy interesantes en las tres primeras rondas se enfrentaban los punteros.

PRIMERA mesa se enfrentaron ÁNGEL QUIROGA Vs. OMAR MAYDA, en la primera mesa. QUIROGA se impuso con blancas ante un OMAR MAYDA que volvió teniendo muy buenos resultados, pero al estar fuera de circuito competitivo no pudo contra un muy fuerte jugador como Ángel Quiroga que se llevo el punto para estar liderando en solitario con 4 puntos sobre 4 partidas jugadas.

En la SEGUNDA mesa se enfrentaron el joven TOMAS ALDERETE Vs. RICARDO SOSA, hubo un enfrentamiento de Damas, ya que ambos coronaron habiendo 4 damas en el tablero, pero el apuro de tiempo le jugo una mala pasada al experimentado Ricardo, ya que se le terminó el tiempo de reflexión.

En la TERCERA mesa. CRISTIAN BARROZO Vs. FEDERICO TORRES, tuvieron un partida muy pareja hasta el medio juego, cuando CRISTIAN por un mal calculo y jugar rápido, se colgó una pieza, y abandono posterior ante FEDERICO.

En la CUARTA RONDA.

Duelo de punteros y hubieron dos partidas de renombre en la 1ra mesa se enfrentaban ALDERETE TOMAS Vs. ANGEL QUIROGA este último venció tácticamente sobre un TOMAS que se vio superado en un final.

2da mesa, dio que hablar ya que se enfrentaron los jugadores mas fuertes del C.A.R.G. FEDERICO TORRES Vs. SEBASTIAN RODRÍGUEZ. Todos pendiente observando esta partida ya que ambos jugadores, no querían doblegarse. Lleno de emoción, llevaron la partida hasta el tiempo mínimo, de quedar 15″ para finalizar la partida por tiempo. La partida fue de ida y vuelta, Torres en el medio del juego gano una pieza con ventaja y ataque, pero el tiempo lo apuro y Rodriguez pudo reponerse recuperando una pieza y pasando a quedar mejor. Pero el tiempo es tirano y que es un condicionante, en instancias decisivas, hizo que Rodríguez, se equivocara y trasponer posiciones perder la partida por tiempo.

El torneo se esta llevando con total normalidad, con la mayoría de los participantes. Habiendo un total de 30 jugadores.

