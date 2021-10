 Zona Franca de Río Gallegos: no residentes podrán gastar hasta U$S 600.00

La Zona Franca minorista de Río Gallegos fue inaugurada este martes por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El lugar que está ubicado a 15 kilómetros de la capital de Santa Cruz, venderá artículos electrodomésticos, ropa, joyería, perfumería, bazar, entre otros productos con un tope mensual de hasta U$S 600,00 para quienes no residen en la provincia.

El comerciante Riograndense, Paulino Rossi, quien posee un local en la recién inaugurada Zona Franca, en una entrevista para FM FUEGO brindó detalles de la modalidad de compras en el lugar.

“Es un pequeño shopping de productos importados en donde la gente no tendrá que pagar impuestos. Los productos se podrán pagar en pesos, pero teniendo en cuenta el valor del dólar oficial de ese día. Las formas de pago pueden ser tarjeta de crédito en cuotas.”

“Los Santacruceños podrán adelantar 4 meses antes las franquicias, por lo que podrán gastar hasta U$S 2.400, además tienen la posibilidad de comprar vehículos.”

En esta misma línea indicó “ Quienes no habiten en la provincia de Santa Cruz, podrán comprar por un máximo de hasta U$S 600.00 dólares mensuales por persona. En caso de ser menores de edad, esta franquicia se reduce al 50%. Si se trata de una familia, el cupo podrá utilizarse en forma conjunta.”

Asimismo Rossi aclaró “Una vez que el producto sale de la Zona Franca, ya está nacionalizado. Lo que se recomienda con los productos electrónicos es que antes de ingresar a la provincia, se declare en Monte Aymond para que se acredite que no se compró en Chile. Cabe aclarar que no se deberá pagar ninguna diferencia al momento de declarar.”

Por otra parte el comerciante afirmó “Había una fuga muy grande de dólares mensuales a Punta Arenas. A partir de ahora ese caudal de compras que se iba a Chile, quedará en Argentina. Los artefactos electrónicos serán más baratos que el de la Zona Franca chilena, cabe resaltar la ventaja de comprarlos en tarjeta de crédito y en cuotas.”

En esta misma línea remarcó “Al haber flexibilidad en el lugar a la libre importación, contaremos con alta oferta de productos electrónicos de consumo masivo que se dificultan conseguir en el mercado local.”

Por último brindó detalles sobre un requisito indispensable a la hora de realizar compras y que tenemos que tener muy en cuenta “No se podrán realizar compras on line, la persona tiene que estar presente, ya que las concesionarias realizan una factura controlada en tiempo real por la aduana, por lo que no habrá una página de Internet para realizar la compra y no se contará con delivery.”