Von der Thusen. “A los extranjeros que delincan hay que sacarlos de la Provincia”

El Concejal Raúl Von der Thusen, en diálogo con FM FUEGO, señaló su punto de vista sobre la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan delinquido en la provincia.

Von der Thusen destacó “”la medida de expulsión abarca a aquellos extranjeros que delinquen y no va en contra de todas las personas que viven y se vienen a radicar en nuestra provincia, no nos olvidemos que Río Grande ha sido una ciudad que ha crecido en el abrazo de muchos extranjeros que han venido a forjar nuestra tierra y uno no hace referencia a esas personas, sino a los que aprovechan distintas situaciones para cometer delitos y enriquecerse a través de distintos delitos que castigan día a día a nuestros hijos”.

“Los riograndenses no queremos que el presupuesto que tanto les cuesta a los vecinos, vaya destinado para seguir apañando la delincuencia de las personas que van en contra de la ley, eso no es inclusión”, dijo.

Por otra parte, el Edil mencionó “Lo que firmó la provincia con Nación es la adhesión al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales y esto ayudará a tener la información antes de que el extranjero con antecedentes ingrese a Tierra del Fuego” y añadió “Como puede ser que pasen por la frontera extranjeros que luego de que cometieron un ilícito nos enteramos que tiene un pedido de captura”.

Hay una Ley de extradición que señala que los extranjeros que comentan algún delito deberán cumplir el 50% de condena en nuestro País, solo estamos hablando de los extranjeros que no cumplen con la documentación y quiebran la ley, a los que son delincuentes hay que sacarlos de nuestra Provincia “, finalizó.

