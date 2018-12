Vecinas se quejaron en Camuzzi por el alto costo en las facturas

Un grupo de vecinas protestaron frente a las puertas de Camuzzi, el reclamo fue por el excesivo monto en las facturas de gas.

Una de las mujeres que protestó indicó a FM FUEGO que “estamos indignados, esto para mí es un robo, yo vine a reclamar y me miraron con cara de estúpidos y nos mandaron a reclamar a Enargas”.

Por otra parte, señaló que “me llegó unos 4.500 pesos y el bimestre anterior el gasto fue de 1.500 pesos, es decir se aumentó en un 300 por ciento”

A modo personal puntualizó “no puedo pagar esta factura, porque estoy sin trabajo y voy a pedir que no se me corte el gas, vivo con mis hijas y no podemos estar sin gas”.

