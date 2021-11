«Vamos a terminar con las ventas ilegales de tierras y fraudes a los vecinos»

Así lo manifestó la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda, quien además hizo referencia a como se está trabajando ante el permanente intento de usurpación en la zona de la Margen Sur, dejando en claro como se viene llevando adelante el proceso de regularización.

En los últimos días, en más de una oportunidad surgieron inconvenientes con vecinos que en la zona de la Margen Sur, intentaron usurpar terrenos, algunos de ellos denunciando que habían comprados los mismos.

En este sentido, la presidenta del IPV, Leticia Hernández dijo: «Estamos trabajando con la regularización bajo las normas que hoy el IPV tiene vigente. Arrancamos una regularización dominial y espacial, tal como lo dice la ley provincial 847 de expropiación, donde el IPV es el ente responsable de regularizar estas tierras. Teníamos una sola área, que era la Dirección de Tierras, por eso generamos una nueva dirección, precisamente la de regularización de tierras, en la cual trabajan 9 personas, se hicieron reuniones con referentes de distintos barrios, donde los notificamos como iba a ser el mecanismo de esta área».

«Nos encontramos -continuó diciendo Hernández-, trazas de calles a futuro que hacen a la seguridad de todo el sector y vimos que hay personas que tenemos que reubicar. Hay sectores ex chacra. Hago referencia a esa ley de expropiación donde están bien demarcados los macizos, estamos regularizando 11 barrios, más o menos 2.700 grupo familiares de los cuales 2.300 aproximadamente ya están en camino de regularizar».

«Empezamos a tener reuniones con distintos sectores. aclarando la situación, porque en el medio se arma mucha confusión. Nos cortaron el puente porque había información cruzada hasta que empezamos a atender uno por uno a los vecinos.

Para nosotros hoy es un rotundo éxito, tenemos 2.300 legajos que van a empezar a obtener esa herramienta legal que es el título de propiedad. Desde que estoy en la presidencia del IPV, hemos evitado 7 casos de usurpaciones», expresó Leticia Hernández.

Con respecto a la situación que se planteó el pasado sábado con una vecina que ocupó un terreno en esta zona de la Margen Sur, la presidenta del IPV dijo: «Lamento muchísimo lo que pasó el último sábado, hay un acta compromiso donde ellos ceden porque son chacras que no tienen productividad, son sectores que están más para urbanizar».

La Presidenta aseguró «Salieron a decir que el IPV vende chacras y no es así, esta vecina que denunció el pasado sábado lo que sucedió con nosotros, se ubicó en un sector donde está proyectada una calle, son aproximadamente 6 lotes donde se van a reubicar a otros vecinos que están mal posicionados porque también están arriba de calles que hacen a la seguridad, tenemos el caso de dos familias que por donde están ubicadas ahora no nos permite cerrar el anillo de infraestructura de agua y que a futuro tenemos problemas de congelamiento. A esta vecina se le explicó que no siga avanzando, le pedimos que se anote en el IPV, no lo hizo y siguió su proyecto, el proceso de construcción. El sábado después del mediodía nos encontramos con que había una estructura de madera, con el contrapiso terminado y en plena negociación seguía techando. Le volvimos a pedir que pare con todo porque ahí ya hay gente asignada. Volvimos a hablar con quien era dueño entre comillas porque no tenía papeles, pero nos dijo que ellos no venden a nadie. Esta vecina nunca nos mostró ningún papel, porque desde el área legal del IPV la podríamos haber ayudado. Son situaciones bastantes dolorosas, es algo que se repite, lo que estamos haciendo es ordenar, terminar con todo esto».

Finalmente, Leticia Hernández expresó: «Este es el único bolsón de tierras que le queda al IPV bajo esta ley provincial, esta semana saldría el contrato con la empresa que nos va a cercar todo este predio. Acá no tenemos infraestructura y por lo tanto no podemos entregar lotes, está todo en marcha, pero mientras tanto vamos a cercar para establecer que es propiedad privada».