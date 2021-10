Una profesora de biología corrigió a sus alumnos con memes y se volvió viral (mira el video)

Se trata de Daiana Amores, una profesora de Biología de 25 años, quien mostró la divertida forma de calificar a través de su cuenta personal de Tik Tok.

Es profesora de una escuela secundaria y en un Instituto de Profesorado, y reconoce que los memes ya son una manera de comunicarse. Por eso, le pareció divertido -para romper la frialdad de evaluar solo con un bolígrafo rojo- agregarlos en las pruebas que sus alumnos iban a recibir en la semana que los carpinchos de Nordelta coparon las redes y noticias. Los stickers primero pasaron inadvertidos porque los chicos “buscaban la calificación, el número” que también recibió cada uno. Después repararon en el detalle.

“Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlo en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: ‘Profe, corríjanos con memes’”.

No es la primera vez que la joven profesora utiliza este tipo de herramientas, tan frecuentes en la mensajería virtual, con sus alumnos. “En el desarrollo de las clases hago apuntes o presentaciones de Power Point con memes que tengan que ver con el tema que estamos viendo. La intención siempre es sacarles una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea todo tan rígido ni estructurado. Sé los nervios que se viven en los exámenes y al momento de recibir la nota, me parece mejor calmar las aguas. Soy la profe, en este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia”.