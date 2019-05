TRABAJADORES DE AUSTRALTEX SE MOVILIZARON POR LA CIUDAD

RIO GRANDE.-Trabajadores de Australtex se movilizaron este medio dia por la ciudad donde expresaron y denunciaron a la empresa por los despidos y prometieron seguir hasta las ultimas consecuencias, en dialogo con FM FUEGO el delegado Adrián Constantino nos decía «nos manifestamos en contra de todo lo que nos hace Australtex somos 210 compañeros que desde ayer iniciamos el paro porque la empresa no cumple con lo pactado , llegamos a varios acuerdos y no cumplen nada la cuestión de mantener la paz social y un acuerdo de los puestos de trabajo y nada no cumplen nada nos faltan el respeto a los operarios, nos persiguen nos están apretando y no lo vamos a permitir , ayer dijimos basta y hasta acá llegamos ya hicimos las denuncias en el Ministerio de Trabajo en contra de una empresa que solo persigue trabajadores,y queremos el apoyo del Gobierno y de la Municipalidad , el paro es por tiempo indeterminado vamos a seguir así hasta que nos convoque el Ministerio de Trabajo «sostuvo Adrián Constantino , delegado de la empresa Australtex.

