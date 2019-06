Tolhuin: Alderete “Me parece lamentable y una gran falta de respeto a los vecinos”

Tras el sorpresivo final en la última sesión del concejo deliberante de Tolhuin, la edil Jeannette Alderete, brindó su versión de los hechos en FM FUEGO donde explicó la situación y los proyectos que había pretendido ingresar sobre tablas.

La concejal dijo “La situación se dio a raíz de los más de 2.860 metros cuadrados que se dieron en carácter de donación 616 mt2 a los jubilados contó la edil quien aseguró que la maniobra se había detectado junto a los concejales Francisco Oliva y Paula Cejas y la consulta era sobre dónde estaba destinada el resto de la tierra que se pretendía desafectar. Al no recibir respuesta, no constituimos en comisión y aprobamos que sea el proyecto de ordenanza donde se dan los 616 mt a los jubilados”

Luego el presidente del concejo, me dió la palabra para que yo presente los tres proyectos el primero que tiene que ver con la moratoria de impuestos municipales,el segundo solicitando al ejecutivo planificar la entrega de tierras , y el tercero que trata de un pedido de informe relacionado con la empresa que se ocupa de la recolección de residuos y que además entrega agua potable a vecinos sin acceso a red. Y luego me interrumpe y no se permitio la lectura de mis proyectos”

Alderete señaló que se encuentran trabajando con los abogados para ver cómo se accionar legalmente y manifestó “Me parece lamentable y una gran falta de respeto a los vecinos no haber tratado los proyectos” “nosotros tenemos que ser serios, si uno no está de acuerdo con un proyecto se vota por la negativa. Si quiere explicar su voto por la negativa, lo hace. Pero no de la forma en la que se realizó el día viernes” consideró.

Finalmente la concejal Alderete, confirmó que no es primera vez que se da esta situación en una sesión. “Ya me ha pasado” expresó, Y confirmó que el presidente del cuerpo no atendió el pedido porque “estaba muy ocupado así que no me podía atender”.

Gracias por compartir!