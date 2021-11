Susto con dos menores que se perdieron en la Ruta Provincial 9, pero fueron encontradas a las pocas horas en buenas condiciones

Sucedió ayer domingo, en las primeras horas de la tarde, cuando el padre de las menores denunció el destacamento José Menéndez el extravío de las dos menores.

Cuando se dirigían al lugar del hecho con personal policial, las mismas fueron encontradas, habían caminado 4km aproximadamente.

Quedó solamente en un susto, el extravío de 2 menos por un par de horas en la tarde de ayer, hecho que fue denunciado por su padre en el destacamento José Menéndez, en las primeras horas de la tarde de ayer. Así lo detalló el Oficial Principal Alan Müller, vocero de prensa de la Policía en Río Grande, «siendo las 14:40 horas es donde el padre de las menores da cuenta en el puesto José Menéndez que se habían perdido dos menores en el sector del campo. Ellos Fueron a la Ruta Provincial 9, aproximadamente al km 34, que es donde estaban pasando el día, en un momento dado las dos menores junto a su perro se van a pasear, ellos las pierden de vista, las salen a buscar y no las encuentran. Queda la madre en el lugar buscando a las niñas y el padre va a hacer la denuncia al puesto ya que no había señal de celular para hacerlo vía telefónica. Enseguida se iniciaron los protocolos de búsqueda, van con el padre al lugar, no habrá pasado una hora y cuando se dirigían al lugar, se las encuentra sobre la Ruta 9, donde parece que el mismo perro de ellas las fue guiando hacia la ruta. Ellas se meten hacia el campo en el km 34 aproximadamente y salen en el km 30, siempre siguiendo al perrito, son niñas de 10 años».

Finalmente Müller expresó de que manera había empezado a actuar la policía, pero que afortunadamente no fue necesario ya que las menores fueron encontrada, «cuando se recibe la denuncia, se activa el protocolo de búsqueda, hay controles muy estrictos en toda la zona rural, desde San Sebastián hasta Tolhuin y también se da aviso a todos los controles, se activan 5 móviles de las zonas rurales, un can de búsqueda y para ir a lugar ya estaban preparados 25 efectivos, por suerte en esta oportunidad quedaron todos preparados, pero no hubo necesidad que actúen».