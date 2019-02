SOUTO: “ESTOS ACUERDOS NOS DAN FUERZAS PARA SEGUIR ADELANTE”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, valoró el acuerdo salarial alcanzado con los gremios municipales que redundará en un incremento de haberes del 23%, resaltó que “es una cifra muy importante para el primer semestre del año” y dijo que “esto nos da fuerzas para seguir adelante”.

El funcionario detalló que “firmamos un acuerdo con todos los gremios municipales, se trata de un aumento del 23% en dos tramos y en el acta dejamos constancia de que en agosto tendremos una nueva reunión para ver la pauta salarial para la segunda parte del año”.

En esa línea, expresó que “la cifra acordada es muy importante para el primer semestre” ya que “de alguna forma equipara el posible aumento de la inflación, lo cual no depende de nosotros sabiendo que las pautas nacionales son complejas de cumplir”.

Souto remarcó que “siempre sostuvimos que no vamos a acordar cifras que no podamos cumplir, y si bien los números de la inflación son altos siempre hemos cumplido y pagamos en tiempo y en forma los acuerdos firmados hasta el día de hoy”. Y agregó: “De qué serviría un acuerdo mayor si en un par de meses después de haberlo firmado les tenemos que decir a los trabajadores que no podemos cumplir, sería escandaloso e injusto para ellos”.

Por otra parte, refirió que durante la reunión “una de las cosas que decían los trabajadores es que están recuperando un prestigio que habían perdido porque no habían herramientas y maquinaria, porque había áreas totalmente inactivas que no podían salir a la calle a cubrir servicios básicos”.

Además, aseveró que “se va a seguir recuperando el parque automotor y esto también los pone en una situación diferente y fue destacado por ellos mismos; nunca dejamos de destacar el trabajo que llevan adelante y consideramos que firmando estos acuerdos ellos reconocen el esfuerzo que hace la gestión de Walter Vuoto para cumplir con lo que veníamos hablando desde el primer día” en cuanto a que “no se ha tocado un solo puesto de trabajo, hemos cumplido con los pases a planta a fin de año y se cubrieron 44 vacantes que se produjeron por bajas, por lo que no hubo un aumento de personal”.

Gracias por compartir!