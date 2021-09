Sebastian Beltrame: “El argentino se está volcando un poquito más a las actividades outdoor”

En diálogo con FM Fuego, el montañista habló sobre el desarrollo de las actividades invernales durante el receso y destacó a Tierra del Fuego por la atracción turística que genera al contar con tanta cantidad de nieve durante la temporada.

“Por suerte tuvimos nieve temprano y fuimos uno de los primeros lugares de nieve que la tuvo durante tanto tiempo, en comparación con Bariloche, Las Leñas o Chapelco que tuvieron nieve recién en agosto. Por eso tuvimos tanta llegada de gente buscando destinos de nieve y actividades sobre la nieve; pudimos trabajar bien después de un año y medio de pandemia y estamos súper agradecidos por la temporada que tuvimos”, señaló Beltrame.

Con respecto a los operativos de rescate, el montañista comentó que “hasta donde yo sé no hubo tanto movimiento de rescate como otros años. Si bien hubo mucha gente en las montañas acá en Tierra del Fuego, no hubo el movimiento que hubo en verano donde hay otro tipo de rescates y búsquedas. Creo que es más un tema de números de personas dando vueltas y de probabilidades que hizo que no tengamos tantas búsquedas y recates ahora en invierno”.

“El hielo, la nieve, el frío y la exposición hace que la gente se guarde un poquito más, en verano se da que salga mucha más gente que en invierno”, agregó.

Al ser consultado por los cuidados durante la pandemia, Beltrame remarcó que “se respetan muchísimo los protocolos. El turismo por suerte arrancó muy bien cuidando ese tema y se sigue cuidando y es algo normal el uso de barbijo en la actividad”.

Por otro lado, destacó que cada vez más argentinos se vuelcan a la actividad: “Siempre cerca del 90% de la gente que hace esta actividad es gente de afuera. Este año pasó que tuvimos todos argentinos y estuvimos trabajando un montón, es decir que el argentino se está volcando un poquito más a las actividades outdoor como montañismo, trekking, escalada, esquí, etc. Es una apertura bastante importante”.

Además, puntualizó en que “el hecho de que tengamos nieve llama mucho la atención, la cercanía de las montañas a la ciudad, que sea una ciudad que tiene de todo. Realmente, Tierra del Fuego es muy completa en la actividad turística. Para mi lo más importante es que tengamos esta cantidad de nieve todos los años”.

“Siempre hay cosas para mejorar, pero realmente se hace un trabajo increíble en todos los ámbitos del turismo. Se va creciendo minuto a minuto. Tierra del Fuego en materia de montañismo por ahí necesitaría un poco más de estructura en los senderos, la cual existe pero falta una vueltita de rosca. También incorporar un sistema de refugios en lo que es el cordón montañoso sería buenísimo porque hay un mundo de gente que viene a hacer ese tipo de turismo. Algo así llamaría mucho la atención y sería una atracción para este tipo de turismo”, concluyó Beltrame.