Se vota en las mismas escuelas que en las Paso

El Juez Federal, Federico Calvete, dio precisiones de lo que serán las elecciones del próximo domingo, recordando que se votará en los mismos establecimientos que en las Paso.

El próximo domingo 14 de noviembre, los fueguinos concurrirá a las urnas para elegir dos representantes en la Cámara de Diputados.

El Juez Federal, Federico Calvete, manifestó como se llevará a cabo estos comicios: «Estamos en pleno preparativos, tenemos todo organizado, la gente va a votar en los mismos establecimientos que lo hicieron en las Paso, con la misma metodología y con el mismo protocolo»

Como dio buen resultado, no habrá modificaciones, la votación fue muy ágil, en el caso de haber algún inconveniente se soluciona en el momento. No todas las escuelas son iguales, con lo cual es muy difícil de hablar de generalidades, por eso las problemáticas son distintas. Si el espacio lo permite, la cola se puede hacer adentro y si no, se lo hará afuera. Acá en Tierra del Fuego no se hacen grandes colas en las votaciones, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.

Al haber menos boletas, seguramente será una votación mucho más ágil», finalizó diciendo el magistrado.