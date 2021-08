Roberto Murcia: “La decisión administrativa nacional habilita tanto el crucero bioceánico como el expedicionario antártico”

En diálogo con FM Fuego, el presidente de Puertos de Tierra del Fuego se refirió al estado actual de los puertos en la provincia y los protocolos aprobados para la temporada de cruceros que fue confirmada a partir del próximo 20 de octubre.

En relación a las obras que se están llevando a cabo en los puertos y la ya confirmada temporada de cruceros, Murcia puntualizó que “está contemplado que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Estamos efectuando la obra de ampliación del muelle comercial y esa obra no va a interferir en esta gran noticia que hemos tenido en el día de ayer. Por supuesto, seguimos trabajando con todo lo que es buques contenedores de carga y pesca. También nos estamos preparando para todo lo que es la temporada de abastecimiento de las bases antárticas. Así que la verdad que me da gusto que vayamos retornando a la normalidad que habíamos perdido un año atrás”.

Con respecto a la habilitación de los cruceros, explicó que “la decisión administrativa nacional habilita los dos tipos de crucero, tanto el bioceánico como el expedicionario antártico. Este último cuenta con distintos buques, el más grande cuenta con capacidad de hasta 500 pasajeros, pero la gran mayoría tiene capacidad de entre 200 y 250 como máximo, y por el aforo permitido va a ser menor. La diferencia entre los dos tipos de cruceros es que el de expedición hace toda la actividad logística desde el puerto de Ushuaia. En cambio, en bioceánico el puerto de Ushuaia representa sólo un puerto más en su itinerario y es totalmente diferente”.

En esa línea, se refirió al protocolo que se va a desarrollar para la navegación y la bajada de la embarcación: “El protocolo aprobado por el Gobierno Nacional permite el movimiento desde la barrera de protección aeroportuaria hacia dentro del puerto, siempre en burbuja. Antes de realizar el viaje se pide un PCR negativo, además de que antes de subir al buque se hace un test de antígenos. Durante los días de navegación se hace control de temperatura y otro test de antígenos al regresar a Ushuaia. Los test que den negativo van a poder visitar la ciudad y, de haber algún positivo, va a ser aislado”.

“Realmente ha sido un período muy exitoso todo lo que fue el turismo invernal y la idea es propiciar todo lo que es el derrame económico que produce el turismo, no sólo para Ushuaia sino para toda Tierra del Fuego y la Argentina”, cerró el presidente de Puertos provincial.