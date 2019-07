Protesta y piquete en las puertas de la empresa textil “Blanco Nieve”

Marcela Cardenas, referente gremial , en diálogo con FM FUEGO , sostuvo “ la medida de fuerza que llevamos adelante es a raíz de que el día miércoles 30, nos encontramos con la sorpresa de que la empresa había desvinculado a dos compañeros , sin motivos, y bajo el artículo 247 , el cual aduce una crisis, y por tanto pretenden pagarles 50 % del sueldo”

En tal sentido la dirigente expresó “ la empresa no puede demostrar que exista realmente una crisis y nosotros por tanto esta decisión no la aceptamos y no la vamos a tolerar “

“ Acá el operario ha venido agonizando, porque ha dado parte de su sueldo, y porque ha venido acompañando a la empresa con acuerdos que se nos pedían, para que ellos tuvieran un poco de aire , y siempre en pos de conservar el puesto de trabajo “ “en el último acuerdo, destacó , aceptamos trabajar tan solo 18 días y pasar 12 días suspendidos sin goce de sueldo “ ha sido una verdadera agonía.”

“Incluso han habido meses que hemos soportado estar por debajo de la canasta familiar para poder seguir trabajando, y por eso sentimos que no merecemos esto” señaló la delegada.

Finalmente , Cardenas, manifestó que los trabajadores están indignados y piden la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos ,o en su defecto el 100% del pago de la indemnización que les corresponde.

