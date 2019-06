PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES “USHUAIA ESTUDIA”: “A PARTIR DE HOY TIENEN UN DERECHO MÁS”

El intendente Walter Vuoto encabezó el acto de lanzamiento del programa de becas estudiantiles “Ushuaia estudia”, orientado a incentivar el ingreso o permanencia de jóvenes dentro del sistema educativo terciario o universitario.

“Cada recurso para estudiantes, para emprendedoras, para la salud, para la cultura, es una inversión. Invertir en educación es invertir en el futuro. Este programa es de ustedes. A partir de hoy tienen un derecho más, espero que lo abracen”, expresó el intendente.

El programa fue diseñado y trabajado desde las Secretarías de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Legal y Técnica y Economía. “Queremos acompañar a las instituciones, estudiantes y resistir hasta que cambie el modelo de país”, expresó acompañado por la Secretaria de Políticas Sociales, Victoria Vuoto; el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Juan José Castelucci, el director de Ingeniería Pesquera Miguel Dávoli, el director del Instituto Terra Nova Sebastián Puig, la coordinadora de admisión de la Universidad Siglo XXI Gisela Garófalo y la vicerrectora del CENT N°11 María José Calderón.

El rector de la UNTDF agradeció al intendente Vuoto. “Lo que está haciendo no me asombra. Yo sabía que lo iba a hacer, en nombre de la universidad, muchas gracias. No me sorprende que entre sus políticas esté acompañar a los más vulnerables, los más desprotegidos, con menos recursos, para que no tengan que abandonar la universidad. Para que el hijo del obrero pueda cursar estudios superiores”, y recordó que próximamente se celebrarán los 70 años de la gratuidad de la universidad pública nacional, instituida por el General Perón.

La Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Victoria Vuoto, explicó que el programa tiene como objetivo principal acompañar trayectorias educativas hasta la obtención de las credenciales que facilitan el acceso al mercado laboral.

Felicitó a la Subsecretaria de Juventudes que “ya estuvo realizando las primeras entrevistas y se han postulado para las primeras 150 becas que se van a estar entregando en estos días”.

“Es importante acompañar el proceso educativo y de formación, de la UNTDF, UTN, institutos terciarios, CENT, del Instituto Terra Nova que también está ho presente. No sólo va a acompañar a los estudiantes de institutos públicos, sino también privados, porque hay carreras que sólo se dictan en instituciones privadas y queremos también acompañarlos. También está la Universidad Siglo XXI y la UCES con la carrera de abogacía”, agregó. “Los necesitamos superándose a ustedes mismos, capacitándose para que esta provincia se desarrolle y sea una provincia pujante”.

Podrán ser beneficiarios del Programa “Ushuaia Estudia” los y las jóvenes de Ushuaia que tengan entre 18 a 28 años, sin empleo, cuyo grupo familiar perciba hasta tres salarios mínimos convencionales, o en el caso de encontrarse empleado el o la estudiante perciba una remuneración menor al salario mínimo convencional.

El programa no sólo facilita las condiciones para que los estudiantes accedan a los estudios superiores, sino que también promueve habitar nuevos espacios de socialización, de encuentro e intercambio entre pares, disminuyendo de esta manera la segmentación social que se produce entre los que cuentan con las condiciones económicas para alcanzar estudios superiores y los que no.

Se otorgará la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) mensuales a las personas beneficiarias del programa, debiendo presentar mensualmente los certificados de alumno regular de la correspondiente institución.

El objetivo de esta beca es colaborar con las familias ushuaienses, con los hijos e hijas de cada una de ellas para que puedan seguir estudiando en este contexto social y económico que sabemos es muy difícil.

“Tenemos este desafío, tomamos la decisión de hacernos cargo de cosas de las que antes se hacía cargo el Estado Nacional. Seguramente van a aparecer los que critiquen estas políticas; y son los mismos que están llevando al país a la bancarrota”, dijo el intendente.

“Sabemos lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas, creemos que un Estado presente y que acompaña, es necesario para que cada uno y cada una pueda alcanzar sus sueños”, afirmó y pidió a los jóvenes abrazar el nuevo derecho del que pueden beneficiarse.

