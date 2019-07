Por falta de agua y calefacción los padres retiraron los chicos de la Escuela 32

Según trascendió los problemas de falta de agua y calefacción de la escuela N°32 “Iyu”, derivó en que los alumnos que ya se encontraban dentro del establecimiento no pudieran tener clases debido a que la planta baja del establecimiento no tiene calefacción y La falta de agua generó que no se pudiera llevar adelante la limpieza en el edificio.

La institución atraviesa estos inconvenientes desde hace casi 30 días se ve impedido llevar adelante el normal dictado de clases y según detallaron los directivos no ha habido ningún tipo de respuesta del sector de Infraestructura Escolar.

Los padres indignados por estas cosas protestaron en el lugar y retiraron los chicos de escuela

