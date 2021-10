Por ahora se cumplen los precios máximos, pero preocupa el alto porcentaje de productos faltantes en Mayoristas

Así lo manifestó el Subsecretario de Comercio para la región centro y norte de la provincia, Jaime Alderete.

Dijo además que por ahora controlan a las grandes cadenas de Supermercados y Mayoristas porque no hay una normativa para los comercios de barrios.

El pasado miércoles 20 de octubre se publicó la resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior de Nación, en cuyo artículo 1 dice que se adjunta un listado de productos con precios máximos hasta el 7 de enero de 2022 para todo el país conn alrededor de 1.500 artículos, pero para Tierra del Fuego son 1042.

Conocida y publicada en el Boletín Oficial esta resolución, el Subsecretario de Comercio para la región y norte de la provincia, Jaime Alderete, dijo que «el jueves 21 comenzamos a notificar a los grandes comercios, por un lado a los mayoristas y por otro a los Supermercados del contenido de esta disposición, el marco normativo aplicatorio, para que los comerciantes lo tengan en cuenta, para que sepan las consecuencias en caso de incumplimiento y le adjuntamos el listado de los artículos.

El viernes ya comenzamos con los controles, es un trabajo intenso que vienen realizando el cuerpo de inspectores».

Respecto al resultado de los primeros controles, Alderete expresó: «Hay que separar las dos cadenas grandes de Supermercados, tenemos una menor que está en el sector de la plaza con una sucursal en Chacra 2 y por otro lado los mayoristas que están en la zona del Parque Industrial, las diferenciamos porque la situación que se presenta son diferentes. Las dos grandes cadenas de Supermercados tienen gran provisión de los artículos que figuran en el listado, pero por el lado de los mayoristas, los faltantes se van al doble porcentualmente hablando con respecto a los supermercados».

«Los controles los arrancamos el viernes con un Supermercado cuya sucursal está en Tolhuin y el resultado no fue muy bueno -continuó diciendo Alderete-, encontramos un porcentaje relativamente alto de artículos que incumplían con los precios máximos fijados, pero esta misma cadena comercial al día siguiente corrigió esos precios. Ayer lunes realizamos el control en 2 sucursales de la misma cadena, pero en Río Grande y el relevamiento nos dio el cumplimiento del 100% de los precios máximos en los artículos que están en el listado de la resolución 1050, que en esta primera parte lo hicimos con 80 productos de la canasta».

«Con la otra cadena de Supermercado sucedió algo parecido, sólo que ayer detectamos solamente 3 productos que incumplían con el precio máximo, y si bien es mínimo el porcentaje, esperamos que rápidamente lo corrijan». exresó el Subsecretario de Comercio.

El funcionario dejó entrever su preocupación por el faltante de productos en distribuidores mayoristas, «en el caso de los mayoristas, hay algunos que producen y comercializan marcas propias, por lo que detectamos que hay alrededor del 70% de artículos que no están en góndola, le estamos mandando el requerimiento para saber porque esos productos están faltando».

Alderete dijo además que los inspectores tienen la facultad de ingresar libremente a los depósitos para controlar si no se guarda mercadería en lugar de exponerlas en las góndolas, pero que «en estos primeros controles no lo hemos hecho. El comerciante igual sabe que al controlar los faltantes, puede ser sancionado por eso, de allí que no tiene casi sentido que guarde mercadería sin exponerla en las góndolas».

También dijo que que, «los controles se van a realizar semanalmente, por ahora hay una buena señal de cumplimiento de los precios máximos, sólo faltaría saber porqué el alto porcentaje de productos faltantes en los mayoristas».

Finalmente expresó: «por ahora controlamos a los grandes Supermercados porque son los que marcan la tendencia de los precios, si se quiere hay una zona gris en la normativa porque no establece diferencias en el precio de venta al público entre grandes Supermercados y la venta minorista de los almacenes de barrios y esto hay que tenerlo en cuenta porque si vamos a un mercadito de cualquier barrio y le decimos que tiene tal producto por encima del precio máximo, puede decirnos que lo hace porque el mayorista se lo vende al precio máximo y lógicamente le tiene que poner el porcentaje de ganancia, es necesario que haya una diferencia para poder hacer el control», finalizó diciendo Jaime Alderete.