Pareja de ancianos fue abandonada en un bar por uno de sus hijos

La ciudad de Rosario se encuentra conmovida desde que se conociera la historia de Hilda y Hugo, una pareja de ancianos que, luego de ser desalojada de su departamento por falta de pago, fue abandonada en un bar por uno de sus hijos.

Hugo tiene 92 años e Hilda 86. Luego de abandonar su vivienda, llegaron a un bar con algunas de sus pertenencias a cuestas. Su hijo, que vivía con ellos, los dejó almorzando con la promesa de regresar. Pero nunca lo hizo.

A medida que pasaban las horas, los empleados del bar se comenzaron a preocupar, también la pareja. Ante las preguntas de las empleadas, Hugo e Hilda reiteraban que estaban esperando a que llegara uno de sus hijos. Pero no tenían celular ni un número al que este pudiera ser contactado.

Luego de que pasaran siete horas, los trabajadores del lugar decidieron llamar a la policía. Los oficiales llevaron a los ancianos a una comisaría, donde permanecieron mientras se intentaba dar con alguno de sus familiares.

A pesar de no poder encontrar al hijo que los había llevado al bar, los oficiales lograron dar con su otro hijo, Raúl, quien indicó que fue inmediatamente a la dependencia policial y aseguró que no estaba al tanto de la magnitud de los problemas económicos de sus padres.

“Algo sabía por la inmobiliaria, Porque se comunicaban conmigo. Aparentemente la inmobiliaria afirmó basta, hasta aquí llegamos, y tuvieron que ya extraer los muebles y se quedaron dentro de la calle“, avisó. Raúl Añadió que ya no tiene contacto con todo su hermano, y que los números de contacto que ya le pasó no están dentro de manipulación.

Enterado del alcance de la situación, el hombre llevó a sus padres a dormir a todo su casa. Habiendo captado la atención pública, Los dos hablaron con los medios al día próxima para dar una actualización de su estado. Y Si bien aclararon que ya pasaron la noche sin inconvenientes, manifestaron su deseo de poder volver a vivir solos en breve.

“Queremos poder retornar a estar juntos bajo un mismo techo, De esta forma tal como ha de ser. Y pagar un alquiler. Yo no tengo propiedades, alquilaba ahí. No puedo ir a comprar una casa, es imposible, no tenemos con qué. Somos Los dos jubilados y gastamos poquito. Un poco en remedios, No obstante felizmente somos sanos Los dos. Igual debemos ya subsistir“, mantuvo Hilda.

fuente : Infobae

