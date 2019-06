PARA GUSTAVO CORDOBA LA GENTE VOTARA UN CAMBIO EN OCTUBRE

RIO GRANDE..Gustavo Córdoba y Asociados la encuestadora estrella del interior del país desarrolló un ultimo muestreo del 26 al 28 de junio (al que accedió FM FUEGO)muestra que un 46% votará por un cambio de gobierno en octubre.La imagen positiva del presidente Macri se ubicó en 40% mientras que la imagen negativa ha bajado al 51% Se observa un diferencial negativo del orden del 10 al 20% más bajo que en nuestra medición anterior en el caso de Cristina Fernández posee un 39% de imagen positiva y 52 de negativa

El dato más significativo lo encontramos en la evolución del eje de Voto continuidad o voto cambio respecto de aquellos que prefieren votar por la continuidad de un gobierno no se encuentra gran variación desde diciembre del año pasado Sin embargo se observa una importante diferencia sobre los argentinos que manifestaban votar por el cambio desde un 64% en enero a un actual 46% en junio

Resulta relevante que un 42% de los que han respondido a la encuesta reflejan de manera nítida la presencia de un voto ideológico al votar que votaría a macri para que para que Cristina no vuelva al poder este porcentaje muestra una similitud obtenida por el gobierno en las elecciones legislativas en 2017 otro punto destacado es la incorporación del senador Miguel Ángel pichetto no pareciera haber sumado nuevos votantes sino por el contrario estaría en el total de votantes de juntos somos el cambio en el caso del frente de todos quienes manifiestan dejar de botarlo a causa de la presencia de masa son un porcentaje idéntico que a raíz de la incorporación del tigrense ahora votaría al espacio.

FUENTE:GUSTAVO CORDOBA Y ASOCIADOS (texto parcial de la encuesta)

