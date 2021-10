Otro error del Municipio, siguen faltándole el respeto a los Antiguos Pobladores

El día de ayer se dio a conocer que la muestra en homenaje al reconocido fotógrafo Juan Zorjan, que se ofrecía en el Museo municipal Virgina Choquintel, fue levantada.

La exposición abierta al público fue inaugurada el día jueves en el Museo ubicado en Alberdi 555, y tan sólo duró 4 días, ya que la familia expresó que esta muestra no fue como ellos lo esperaban, llevándose consigo una gran decepción por parte de los trabajadores de Cultura del Municipio.

Los motivos se desconocían, aunque horas más tarde tras una publicación de Facebook de la hija del fotógrafo Riograndense, expresó su descontento, y dio a conocer los detalles de cuáles eran las razones por la que decidió levantar la muestra.

“El director de Cultura, Carlos Gómez, me pidió una reunión porque no lo habían nombrado a mi padre en el libro del centenario, queriendo subsanar con la idea de hacer una muestra” e indicó:” Yo busqué toda la información, contactándome con gente que conoció a mi padre, este trabajo me llevó más de 2 meses”.

En esta misma línea aseguró:”En la muestra no pusieron ni una foto de mi padre, y la información que les brindé, la resumieron en una hoja A4”.

”Mezclaron todas las fotos. En 4 días armaron la muestra. Pedí fotos comentando a las personas que estarían orgullosos de ver a sus familiares en cuadros.”

Tras su descargo, la hija del fotógrafo, Lorena Zorjan, pidió perdón a Miryam Álamos, René Díaz y a Caty fava, quienes le habrían brindado amplio material para ser exhibido.