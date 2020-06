Nicolás Brizuela: “Estoy feliz de haber vuelto”

Nicolás Brizuela, el joven que recibió una descarga eléctrica hace unos meses atrás, cuando se encontraba trabajando en la Usina de la Cooperativa eléctrica de Río Grande, recibió el alta médico provisorio de parte de las autoridades sanitarias de Buenos Aires que siguen su recuperación y ahora pudo regresar a la ciudad. A razón de esto desde FM Fuego se mantuvo comunicación telefónica con Brizuela quien narró cómo está afrontando su recuperación, “Ahora estoy contento porque estoy en mi ciudad, con mi familia, mis seres queridos, mis cosas, estoy feliz de haber vuelto aunque sea por un tiempo, porque tengo permiso hasta agosto y luego tengo que retornar a Buenos Aires” y en tal sentido, reflexionó “Fue bastante complicado el accidente en sí, por suerte la vida quiso que esté siempre positivo y mejorando aunque hubieron muchas complicaciones, en el sentido que podría haber perdido la vida, porque acá corrí riesgo hasta que me pudieron derivar a Buenos Aires y allá también tenía mucho quirófano, entraba con fiebre o como sea, porque si o si me tenían que hacer las cosas. Lamentablemente el tiempo podía jugar a favor como en contra, lo que tenía era muy complicado y las cosas me las tenían que hacer porque lo requería sí o sí. Estaba bastante complicado por el daño que causó el accidente y las complicaciones que tenía. Gracias a Dios, pude salir de las complicaciones al principio y después pude ir evolucionando día a día y todavía me faltan un montón de cosas por recuperar pero voy por el buen camino, es un camino largo pero la verdad que me siento mejor dentro de las posibilidades y de las secuelas que dejó también. Es lo que me toca y lo tengo que afrontar”.

Asimismo y en relación con lo anterior Nicolás Brizuela expresó “No soy la misma persona ni tengo la misma capacidad física que tenía antes, es raro, es complicado también asumirlo. Parece que fue un pestañeo, en este tiempo pasaron muchas cosas”.

Por otra parte Brizuela se refirió a cómo fue tratado su accidente por algunos medios, a lo cual explicó “A mí por ahí me daba cosa por todo lo que pasaron mis padres, mi familia, mi novia, gente que me quiere, pasaron cosas feas, porque en portales me daban por muerto y no había fallecido todavía”.

Sobre la posibilidad que tuvo de regresar a la provincia explicó “Me dejaron venir pero aún tengo heridas en la cabeza que se están curando y sigo haciendo las curaciones acá. Porque queda poco pero cuesta terminar de cerrar la parte de la cabeza, es un paso que hay que realizar. Y después de ahí tengo que empezar con parte de la rehabilitación física que lamentablemente en Buenos Aires hay muchas especialidades que no están habilitadas y una de esa es kinesiología, con la pandemia se complicó todo”.

Finalmente Nicolás Brizuela manifestó “A uno lo pone muy contento que la gente se preocupe. Estamos mejorando por suerte y feliz de haber vuelto y voy a seguir con esto porque estoy bastante bien, pero falta mucho por hacer, hay cosas pendientes, por suerte vamos superando etapa por etapa”.

