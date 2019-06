Melella: “Sino hubiera sido por esta militancia no hubiéramos podido ganarle a tremendo aparato”

Fue la arenga que hizo el Gobernador electo Gustavo Melella en el acto que encabezó en la noche de este viernes en el Club Sportivo de Río Grande, acompañado por su compañera de fórmula Mónica Urquiza y los electos de FORJA en los diferentes estamentos.

El acto sirvió para que el referente agradeciera a la militancia por la tarea realizada para lograr el triunfo.

“La única frase que nos sale en este momento es gracias, muchísimas gracias a todos nuestros militantes, a todos los que caminaron bajo la nieve la lluvia, el viento, a todos gracias, sino hubiera sido por esta militancia no hubiéramos podido ganarle a tremendo aparato. Lo hicimos con convicción y compromiso”, sostuvo Melella quien además agradeció “a todos los vecinos que siguen creyendo en nosotros”.

“Algunos empezaron la campaña en septiembre del año pasado con mucho poder, con muchísimo dinero y sin embargo no pudieron con nosotros”, reiteró al electo Mandatario quien aseguró que “queremos que Tierra del Fuego cambie”.

“Desde lo personal quiero agradecerles el acompañamiento en esos momentos duros, que no se los deseo ni a los que lo hicieron”, sostuvo en alusión a la poderosa campaña mediática y política en su contra.

Pero además respondió que “algunos dijeron que éramos un rejunte, pero lo que somos es un rejunte de esperanza, de ganas, de convicción. Este rejunte les ganó en primera vuelta”.

“La Gobernación no es solo de Melella, es de todo este pueblo. Vamos a luchar por los que no tienen nada, por los que no tienen acceso al agua y la cloaca, por los que no tienen acceso a la vivienda, al trabajo, los que son perseguidos en la administración pública, por los jubilados y las personas con discapacidad”, aseguró.

“En estos días hemos escuchado que no íbamos a poder cumplir, pero es triste que un dirigente diga que nuestra gente no puede vivir mejor, cuando debería desearle lo mejor para el pueblo, eso es egoísmo”, dijo Melella en alusión a las declaraciones de funcionarios del acto gobierno provincial.

“Nosotros, si hubiéramos perdido le íbamos a desear lo mejor, porque queremos a la gente. Seguramente va a haber muchos palos en la rueda, porque a algunos les sale naturalmente, pero a nosotros nos sale naturalmente la esperanza, el compromiso, el trabajo, por eso el pueblo de Tierra del Fuego va a vivir mejor”, enfatizó.

“Tenemos el gran desafío y no tenemos excusas para trabajar para que todos vivamos mejor en Tierra del Fuego, cuando caminábamos Tolhuin nos dio bronca ver a vecinos sin agua y sin cloacas”.

“Nosotros vivimos la política de diferente manera, la vivimos con alegría, con humanidad, porque la política es ver la forma que el otro vivo mejor en serio. Nos enfrentamos a un gran aparato por eso tenemos que estar felices y agradecidos, sin ustedes no lo habríamos logrado”, reiteró Melella ante un gimnasio colmado de simpatizantes y militantes.

