Leonardo Vargas: “No puede ser que por pelear tus derechos te dejen tirado en la calle como si fueras cualquier cosa”

El delegado de la empresa Carrier dialogó con FM Fuego y brindó detalles de la situación actual en la fábrica con respecto al reclamo por la efectivización de los PPD y los contratados, siendo estos últimos apartados de sus tareas a última hora del viernes.

“Lamentablemente sigue todo igual. En estos momentos estamos todos afuera de la planta con los compañeros contratados que se quedaron sin trabajo y dentro de la planta siguen las medidas. Se está parando tres horas por día, los compañeros están apoyando a full”, lamentó Vargas.

En ese sentido, el delegado comentó que “estamos dispuestos al diálogo y estamos esperando que la empresa se acerque. No puede ser que por pelear tus derechos como trabajador te hagan esto. A última hora del viernes han dejado sin trabajo a gente que tiene familia, que tienen que pagar alquileres, que tienen hijos y los han dejado sin poder llevar el sustento a sus casas”.

“El contacto con las autoridades locales de la empresa está, pero estamos esperando que se acerquen de Buenos Aires que son las que cortan el queso digamos, esa es la realidad”, agregó.

Asimismo, remarcó que “estamos acá todos los días a las 5.30 de la mañana, desde el día lunes. En este momento se está realizando una asamblea afuera de la planta, así que veremos cómo continúa este tema”.

Más allá del reclamo a la empresa, Vargas puntualizó en que quieren que se acerque alguien del gobierno para hablar con los trabajadores: “Pedimos como cuerpo de delegados que se acerque alguien de la parte política a dialogar con los compañeros, porque están esperando eso. Están esperando que intervenga el Ministerio de Trabajo como corresponde porque no puede ser que por pelear tus derechos te dejen tirado en la calle como si fueras cualquier cosa, esto es imperdonable”.

Por otro lado, explicó que actualmente “los efectivos están trabajando y los 3 PPD también; a los que dejaron sin trabajo es a los 38 contratados que están todos los días reclamando por sus derechos”.

En ese marco, Vargas señaló que “los contratos se los renovaban cada 14 días y lamentablemente no podés planificar ni organizar nada. Hay gente que tiene familia y no puede programar absolutamente nada, empleados que vienen trabajando hace 7, 8 y 9 años. Que no se les ocurra venir a decir que los dejaron afuera por baja calificación ni nada porque estos compañeros no son faltadores, no llegan tarde; por algo están trabajando hace 9 años en Carrier”.

“Las empresas deberían aportar a la provincia y en este momento están haciendo todo lo contrario. No solamente lo están haciendo en Carrier, lo están haciendo también en otras plantas”, declaró.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de intensificar las medidas, el delegado indicó: “Ojalá que no sea necesario, pero nosotros tenemos el apoyo del gremio y lo vamos a ir evaluando en cada asamblea. Por ahora los compañeros dentro de la planta están firmes. Estamos abiertos al diálogo, pero si la empresa no se acerca a dialogar, lamentablemente vamos a tener que intensificar todas las medidas de fuerza”.