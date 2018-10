Las legisladoras Carrasco y Gómez participaron del 4° Foro Patagónico

Las legisladoras Angelina Carrasco y Marcela Gómez (FPV – PJ) participaron, el viernes pasado, del 4° Foro Patagónico que se desarrolló en la capital provincial. Referentes políticos nacionales y provinciales plantearon la necesidad de consolidar un espacio de unidad para contrarrestar las medidas tomadas por el gobierno nacional y que perjudican la situación de las provincias patagónicas. Del encuentro participó también el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

En diálogo con Prensa Legislativa, la legisladora Carrasco recordó que “tuvimos la posibilidad de participar en los dos primeros foros, y la premisa ha sido siempre la misma, lograr consolidar un espacio de unidad, en todo lo que tiene que ver con la región patagónica”.

La Parlamentaria explicó que estos espacios buscan “contrarrestar o buscar alternativas o propuestas, que tengan relación con las medidas” que se adoptan desde el poder central, y “que impactan directamente en términos económicos y sociales en cada una de las provincias que componen la región patagónica”, remarcó.

“Todas las provincias estamos atravesando una realidad muy complicada, cada gestión asumió con una situación compleja en términos presupuestarios y financieros, y obviamente que el contexto económico nacional, con las medidas que se tomaron en estos casi tres años de gobierno, no han contribuido a superar las crisis en cada una”, aseguró Carrasco.

En ese sentido, fue terminante en cuanto a que “no hay márgenes para ajustar en los sectores más vulnerables”. La referente del bloque del FPV – PJ aseveró que “tenemos que buscar alternativas para ver cómo salimos de esta situación, mediante medidas que impulsen el crecimiento económico y de esta manera generar mayores recursos”. Por último, recalcó que “el encuentro tuvo como premisa, el hacer a un lado las diferencias político partidarias que cada uno tenga y buscar la unidad para establecer un proyecto superador a lo que hoy estamos atravesando a nivel nacional”, concluyó Carrasco.

Por su parte, la legisladora Marcela Gómez valoró participar “junto al resto de autoridades nacionales y patagónicas, y poder mostrar a la Patagonia unida”. Consideró que “ya es un mensaje para el gobierno nacional, ya que se vienen realizando diferentes encuentros y acciones desde la Provincia y en conjunto con otras provincias del país”.

Recordó que “hemos tenido la oportunidad de representar a la Tierra del Fuego en el Parlamento Patagónico, llevando diferentes propuestas alternativas, acompañando las iniciativas que había manifestado nuestra Gobernadora”. Justificó la búsqueda de alternativas y soluciones respecto a estos “anuncios que día a día nos van sorprendiendo por parte del gobierno nacional, y éste último, creo que es el más feroz -por decirlo de alguna forma-, con este nuevo decreto que nos pone de igual a igual en cuanto a la producción industrial que venimos llevando adelante”.

Marcela Gómez entendió que “esto se tiene que contrarrestar, vamos a seguir trabajando en presentar propuestas para modificarlo, para revertirlo, pero todos sabemos que es muy difícil”, dijo. En ese sentido destacó que “todas las provincias estamos atravesando, cada una con sus particularidades, diferentes embestidas”.

“Gracias a todas estas políticas que hemos acompañado y defendido, con una serie de medidas al principio de esta gestión que hoy son las que nos permiten poder pagar los salarios en tiempo y forma; a los activos y a los pasivos; poder tener los días de clases como marca la Ley; seguir adelante con el listado de obras que tenemos, algunas que ya hemos culminado, obras que tan bien y tanto nos cambia la vida a los fueguinos, como llevar la red de gas a los hogares o la inauguración de nuevas plantas potabilizadoras”, ejemplificó la Parlamentaria.

La referente del bloque del FPV – PJ aseveró que “todo esto no hubiese sido posible, si no hubiésemos tomado estas decisiones al principio de la gestión; yo me siento orgullosa de haber acompañado y acompañar a la gestión de la gobernadora Dra. Rosana Bertone”.

Por último, destacó que fue “un honor contar con la presencia del gobernador Rodríguez Saá y como lo hemos hecho en otros encuentros, poder sumar otras provincias como fue el caso de Corrientes y esperamos seguir sumando a otros referentes provinciales y nacionales para seguir construyendo en ese camino”, cerró Gómez.

