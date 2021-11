La Ministra de Obras Públicas de la provincia, Gabriela Castillo, visitó las obras de gas en el Barrio Provincia Unidas

Lo hizo en el marco de la vinculación de la red de distribución, lo que le permitirá en los próximos días a los vecinos de este barrio acceder a la conexión domiciliaria de gas.

La Ministra de Obras Públicas de la provincia, Gabriela Castillo, visitó hoy las obras de gas en el Barrio Provincias Unidas de la Margen Sur.

En diálogo con FM Fuego expresó: «Este es el momento esperado, donde podemos vincular la red de distribución que se realizó con la red troncal en la arteria lindante al Barrio Argentino y Mirador, que de esta manera todo el barrio queda vinculado en la posibilidad de avanzar con la conexión domiciliaria. Tal como lo manifestó el Gobernador, vamos a seguir avanzando en las conexiones domiciliarias con esta modalidad donde contratamos obras para que hagan la conexión de un grupo de viviendas, así que estamos en un proceso de licitaciones con fondos de la Secretaría de Intervención Comunitaria, para distintos barrios».

Sobre la continuidad de las obras de este tipo en la Margen Sur, la Ministra dijo que, «la red que nos falta es solamente la del Barrio Arraigo, la obra está terminada, estamos en el armado del conforme a obra, que es esa carpeta que cuenta los detalles de la misma y como quedó finalmente y una vez que se apruebe se hace el proceso de cesión de las redes. De esta manera, solamente estaría faltando la red en el Barrio Miramar, que estamos tratando de destrabar esta situación legal que tenemos en función que no tan sólo no hay mensuras, sino que no tenemos la condición de rivera».

Finalmente, se la consultó sobre un problema que aparece generalmente en verano, cono es la Laguna Sea. Al respecto, Gabriela Castillo expresó: «Vamos en el paso a paso, hoy podemos decir que la Laguna Seca no está seca, tiene agua, que los días de viento hay gente que hace deportes acuáticos, pero también anticipamos la situación del verano. La verdad es que el año pasado cuando pusimos en funcionamiento las bombas y los vertederos, teníamos que monitorear la efectividad de la obra y en función de eso determinamos la necesidad de hacer un cuarto vertedero, por eso contratamos una obra complementaria, estamos en proceso de contratación para poder hacer una extensión de acueducto de mil metros, para poder garantizar que la Laguna de los Cisnes, que es la más grande, tenga la posibilidad de tener este proceso para humedecer desde dos márgenes», finalizó diciendo la Ministras de Obras Públicas de la Provincia.